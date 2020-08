Başkan Seçer: "Birilerini zengin etmek için gelmedik” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi’ne bağlı Mevlana ve Halkkent Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, zor bir dönemde belediye başkanlığı yaptığının farkında olduğunu, buna rağmen şikayet etmeden, yoktan var ederek hizmet yapacaklarını belirterek, "Bir topluma hizmet isteyen var bir de kendine hizmet isteyen var. Biz kişileri ihya etmek, zengin etmek için gelmedik. Bir kişiye, bir zümreye, bir topluluğa ayrıcalık sağlamak için gelmedik" dedi.

Başkan Seçer, merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana ve Halkkent mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla buluşmada konuşan Başkan Seçer, belediye başkanlığındaki ilk döneminde hizmet etme heyecanı içinde olduğunu belirterek, "Dün Silifke’de olmak, bugün Mevlana’da olmak. Dün Mara, Çaltıbozkır, Uzuncaburç, Ören o bölgeleri gezmek, bugün Mevlana’yı, Halkkent’i gezmek bir belediye başkanının topluma verebileceği en değerli mesajdır. Mersin, kardeşlik kentidir. Mersin, birlik, beraberlik, huzur kentidir. Silifke’deki, Çaltıbozkır’daki Yörük de benim kardeşimdir, vatandaşımızdır, hizmete layıktır, Mevlana’daki Kürt kardeşim de, Kazanlı’daki Arap kardeşim de vatandaşımızdır, hizmete layıktır. Herkese eşit mesafede hizmet götürmek bizim anayasal görevimizdir. Vatandaşlarımız arasında ayrım gözetmek hem hukuken yanlıştır, hem siyaseten yanlıştır hem vicdanen yanlıştır, hem ahlaken yanlıştır. Bu ülke hepimizin. Bu ülkede eşit vatandaşlık bilinciyle bu ülkeye olan vazifemizi yerine getiriyoruz. Bu ülkenin kaynakları 83 milyon vatandaşındır. Bunların adaletli bir şekilde dağıtılması lazım. Bize sizlerin alınterinden dönüp gelen kaynaklarımızı en akılcı şekilde ve her bölgeye adaleti sağlayacak şekilde hizmet olarak taşımak en birinci görevimizdir” diye konuştu.



“Birilerini zengin etmek için gelmedik”

Zor bir dönemde belediye başkanlığı yaptığının farkında olduğunu, buna rağmen şikayet etmeden, yoktan var ederek hizmet yapacaklarını vurgulayan Seçer, "Güçlüyüz, akıllıyız, ahlaklıyız, çalışkanız ve vazifemizi yerine getireceğiz. Her 2 kişiden birinin oyunu aldık. Ben ahlaklı bir adamsam, vicdanlı bir adamsam bunun sorumluluğunu bilmem lazım. Değerli, çok değerli. Onun için çalışacağız, gecemizi gündüzümüze katacağız. Bizi beğenmeyenler olabilir. Bulunduğumuz makam zor bir makam. Bir topluma hizmet isteyen var bir de kendine hizmet isteyen var. Biz kişileri ihya etmek, zengin etmek için gelmedik. Bir kişiye, bir zümreye, bir topluluğa ayrıcalık sağlamak için gelmedik. Biz halkı kucaklamak için geldik, herkesi kucaklamak için geldik ama önce garibanı, kendini sahipsiz hissedeni, kendini kimsesiz hissedeni, kadını, çocuğu, engelliyi, yaşlıyı, mağduru sarıp sarmalamak için göreve geldik. Onun için önce sosyal hizmetlerle başladık ve bir hayli de yol aldık" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Anamur’dan Çamlıyayla’ya her yere eşit hizmet götürmek zorunda olduğunun altını çizen Seçer, "Güçlü bir şehirde yaşıyoruz. Burada bir renk cümbüşü var. Bu kente bir zenginlik katıyor. Şunu dedirtmemiz lazım. Nerelisin kardaş? Mersinliyim. Bunu nasıl sağlayacaksın? Mersin’de bu adamın karnı doyacak, işi olacak, umudu olacak. Mersinliyim diyebilmesi için burada kendini birinci sınıf vatandaş olarak hissetmesi lazım. İşte bunu sağlayabilirsek Mersin’i her açıdan, kültürel açıdan, ekonomik açıdan muazzam zengin bir şehir haline getiririz" dedi.

Düzensiz kurulan mahallelerde altyapı sorununun had safhada olduğunu, Mevlana Mahallesi’nde yaptırdıkları bir ankette vatandaşların en çok çevre temizliğinden şikayetçi olduğunu ifade eden Seçer, “Temizlik birinci derecede ilçe belediyelerin sorumluluğu. Adı cadde, adı bulvar neresi varsa o bize ait. Temizliği, ağacı, budanması her şey Büyükşehir’e ait. Ama ara sokağa girdiğiniz zaman iş değişiyor. Burada alt belediyelerle Büyükşehir arasında uyum olması lazım. Uyum olmazsa sorunlar oluyor. İşlemler gecikiyor. Ama biz her şeye rağmen, zaman zaman görev alanımızın dışına çıkıp vatandaşın derdine dokunuyoruz” diye konuştu.



"14 noktada yağmur suyu denize tahliye edilecek"

Mevlana ve Kurdali mahallelerinde ve çevredeki bulvarda yapılacak altyapı çalışmalarından da söz eden Seçer, Mersin’in bir daha sel sorunu yaşamaması için önlemlerini aldıklarını da vurguladı. Seçer, “Geçen yıl seli görünce önceden yaptığımız hazırlığı hemen işleme koyduk. Denize bağlantısı olan 14 noktada, Kültür Park boyunca 8 kilometrelik alanda, yağmur suyunu denize tahliye edecek çalışmaları yapıyoruz. Ağızları kapanmıştı, su yukarıdan geliyor, yağmur suyu hattı olsa da su denize akmıyordu. Çünkü yıllardır bakım yapılmamış. İnşallah bu yıl bütün bu çalışmaları bitireceğiz. Ondan sonra Mersin’de yoğun yağışlarda sel tehlikesi ortadan kalkacak" ifadelerini kulnadı.

Seçimlerden önce ‘sıra dışı bir belediye başkanı olacağım’ diye söz verdiğini hatırlatan Seçer, "Şimdi bunları gerçekleştiriyoruz. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bugüne kadar alışık olunmamış bir modelle Mersin’e hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yapılmamış bir takım uygulamaları hayata geçiriyoruz, yönetim şeklini, belediye başkanlığı şeklini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla iç içeyiz, kimsenin önünden kaçmıyoruz. Herkesin şikayetini sabırla dinliyoruz, herkesin taleplerini sabırla dinliyoruz. Herkesin yapıcı tenkitlerini, önerilerini sabırla dinliyoruz. Mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Tarsus’a da gidiyoruz, Anamur’a da. Mersin bir renk cümbüşü, her farklı rengin olduğu her ortama gidecek cesaretteyiz. Çünkü kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Biz herkesi kucaklıyoruz. Herkes bizim vatandaşımız. Biz herkesin belediye başkanıyız. Ayrım, gayrım, kavga, dövüş, insanları hakir görme, aşağılama, bunları şiddetle reddediyoruz. İnsanları ayırmak, başka görmek, bunu bir insanlık suçu olarak değerlendiriyoruz" dedi.



“Şikayetlerinizi 185’e bildirin”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yeni çağrı numarası hakkında da bilgi veren Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce vatandaşların dilek ve isteklerini, MESKİ Alo 185 ve Mersin Büyükşehir Belediyesi 444 2 153 No’lu hatlar karşılıyordu. Şimdi sadece 185'i arayın. İkisini birleştirdik. Çok da teknolojik bir altyapı kurduk. Alo 185’i arayacaksınız, oraya gelen bütün şikayet ve taleplerin raporları her gün benim gözümün önüne geliyor. Size dönüş yapmak zorundalar. Bundan sonra bütün şikayetlerinizi, bütün taleplerinizi, isteklerinizi Alo 185 hattına bildirin. Benim için çok önemli bir haberleşme kaynağı. Ben de vatandaşımın nelerden memnun olduğunu, nelerden memnun olmadığını, neyi şikayet ettiğini oranın vasıtasıyla görüyorum. Kimse beni kandıramıyor. Yani bu mahallede sinekle mücadelede sıkıntı varsa ben oradan görebiliyorum. Daire Başkanı istediği kadar orada sorun yok desin. Ben orada görüyorum. Bu da önemli bir konu.”

