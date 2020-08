Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri ilçelere yayıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde merkez ve diğer ilçelerde düzenlediği sosyal mesafeli konserlerle kültür sanat etkinliklerini tüm kente yayıyor. Her hafta cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen konserler, geçen hafta 7 ilçede Mersinlilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde her hafta cuma ve cumartesi günleri düzenli olarak gerçekleştirilen konserler geçen hafta Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık ve Silifke olmak üzere toplam 7 ilçede devam etti. Vatandaşlar, pazar günü de merkez Yenişehir ilçesi Göçmen Sahil Kavşağı Akustik Parktaki akustik konser ile eğlendi.



7 ilçeden aynı anda ezgiler yükseldi

Konserlerin ilk noktası, 7 Ağustos Cuma akşamı Alice konseriyle Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı oldu. Tarsus Kültür Parkta Ahmet Mercan konseri ile Tarsuslular, Erdemli Tömük Mahallesi Öner Sitesi sahilinde Filozof Kedi konseriyle ise yazlıkçılar müziğin ritmini yakaladı. Mut ilçesi Çınaraltı Mahallesinde Grup Duvar konseri ve Aydıncık ilçesi sahilinde Demir ve Orkestrası konseri dinleyenlerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

9 Ağustos Cumartesi günü merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesinde düzenlenen ilk konser etkinliği mahalle sakinlerini sevindirdi. Seda İnanYazı Tura Grubu’nun performansını sergilediği konseri, kimileri konser alanında dinledi kimi de şarkılara balkonlardan eşlik etti. Eş zamanlı gerçekleşen konserlerin bir diğeri AG Band konseriyle Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesinde yapıldı. Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı Grup Kozmos konseriyle, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Flamingo 4 sitesi önünde Batuhan Şaraplı konseriyle renklendi. Tarsus Kültür Parkta gerçekleşen Haluk Şahinsoy konseri ile vatandaşlar müzik dolu bir akşam yaşadı.



Sahil özel bir ana şahitlik etti

Mersinliler, pazar günü de Göçmen Sahil Kavşağı Akustik Parkta Nil ile Akustik konser etkinliğiyle müziğe doydu. Konser alanında her yaştan Mersinli unutulmaz pek çok şarkının akustik versiyonlarına eşlik etti.

Akustik müzikle keyifli bir akşam geçiren Mersinliler, özel bir ana da şahitlik etti. Konser arasında Gülay Karaatlı’ya evlilik teklifinde bulunan Burhan Barut, ‘Evet’ cevabıyla büyük sevinç yaşadı. Mutlu çift sahnenin önünde alkışlar eşliğinde dans etti.

Yaşadığı mutluluğu ve heyecanı ifade eden Gülay Karaatlı, etkinlikler için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti. Karaatlı, “Herkesin içinde böyle bir şey yapacağını beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Hayatım onunla anlam kazandı, onunla son bulmasını istiyorum” dedi.



“Bütün ilçelerde olması daha iyi oldu”

Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi’nde yaşayan Hicran Ceylan ise konserleri değerlendirerek, “Başkanımızın yaptığı bu etkinliklerden çok memnunuz. Özellikle bu dönemde olması bizi çok mutlu etti. Bütün ilçelerde olması daha iyi oldu. Gidemediğimiz yerler oluyor. Hiç olmazsa burada toplandık. Çok güzel geçiyor” diye konuştu.



“Bu yokluk döneminde insanlara moral lazım”

Fatma Çağanay da Toroslar ilçesinde düzenlenen konser etkinliklerinden memnun olanlardan. Tesadüfen konser etkinliğine rastladığını ve çok mutlu olduğunu belirten Çağanay, “Bu yokluk döneminde insanlara moral lazım. Geçen hafta Ayaş’ta denize gitmiştik, orada da gördüm. Belediyenin çalışmaları çok hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.



“Burada çoğunluk varsa bir şeyleri başarmıştır”

Askeri okul sınavlarına hazırlanan Ali Eren Özçelik de sahildeki vatandaşların sosyal mesafeye uyduklarını dile getirerek, “Sahil Mersinlilerin kendini dinlediği bir yer. Müzik dinliyorsun, oturup keyif yapıyorsun; bundan güzel bir şey olamaz” dedi.

