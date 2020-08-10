141 bin kişilik dijitalleşme projesinde start verildi

Erdemli Belediyesi'nin 'ETicaret Dijital Dönüşüm Projesi’, düzenlenen eğitim programıyla başladı.

Üreticilere alternatif pazar yerleri oluşturulmasının amaçlandığı proje, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip. Proje kapsamında Erdemli Belediyesi, üretici ve esnaflara ücretsiz olarak 'eticaret' eğitimi ve eğitim sonunda alınan sertifika ile 'eticaret' sayfalarını veriyor.

‘ETicaret Dijital Dönüşüm Projesi' ile dijital pazarda söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Gelecek yüz yıla bu kenti nasıl taşıyabiliriz, bu kent nerede olacak, yaptığımız planlamalarla birlikte bunu belirlemenin gayreti içerisinde oluyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz projelerin tamamı, en az 50 yıllık, hatta 100 yıllık geleceği karşılayan projeler. İnsanlarımız çalışıyorlar, üretiyorlar ama pazarlamayı bilmedikleri için bu konuda handikaplarımız var. Biz Erdemli ’de, sivil toplum kuruluşları ile birlikte, muhtarlarımızla birlikte, bu kentte yaşayan ve bu kentin problemlerini dert edinen her insanımızla birlikte, inşallah üreticilerimiz ürettikleri ürünlerin tamamını dünya pazarı ile buluşturacak. Kooperatif projemizi de hayata geçtiği zaman, Erdemli ‘de yetişen tüm ürünlerimizin tamamını dünya pazarı ile buluşturacağız. İnşallah Rusya pazarını Erdemlili üreticiler ele geçirecek. Ulusal pazarların tamamını ele geçirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

"Geleceğin vizyon projesi"

Projenin vizyon olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi BigData ve Yapay Zeka uzmanı Doç. Dr. Murat Kirişçi, “Ülkemizin bilim politikası, teknoloji politikası ve atılımlarına çok uygun bir proje. Belediye Başkanını bu konuda tebrik ediyorum, günü değil geleceğin projesini çizmiş oldu” ifadelerini kullandı.

"Mersin’in vizyon projesi"

Mersin’de 141 bin kişiyi dijital dünyaya hazırlama projesini hayata geçirdikleri için gururlu olduklarını ifade eden Pro Ticaret kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Süleyman Zafer Kuzucu, “Ben bir Erdemliliyim. Böyle bir projeyi duyunca çok heyecanlandım. Çünkü 140 bin kişi yaşıyor ilçemizde. Ve bu, 140 bin kişiyi dijital dünyaya hazırlama projesi aslında. Dolayısıyla üzerinde uzun süre düşünülmüş, Erdemli Belediyesi’nin ArGe gurubu projeyi yoğurmuş, ondan sonra piyasada projeyi yürütebilecek kendisine partnerler ararken bize rastladı. Tabi ben bunu duyunca çok heyecanlandım ve üzerinde günlerce hep beraber çalıştık. Dünyanın önde gelen firmaları bu projeye özel destekler verecekler. Biz çok heyecanlıyız, sizleri de heyecanımıza ortak ederiz” diye konuştu.

Mersinli arıcılar projede

Mersinli arıcılar ise Mersin balını tüm dünyaya satmak için projede yerini aldı. Mersin İli Arı Yetiştiriciler Birlik Başkanı Adem Kurt, “Mersin’de yaklaşık 4 bine yakın üyemizle bal üreten, dünya birinciliği alan, arıcılardan oluşan bir kurumuz. Şimdi kıymetli başkanım, bizim en büyük sorunumuza çözüm bulmuş oldu. Allah kendinden razı olsun. Biz üretiyoruz, en doğalını, en safını, en güzelini ama yıllardır pazarlama noktasında çok ciddi sıkıntı yaşıyorduk. İnşallah bu projeyle, gelecek zamanlarda üreticilerimizin ürettiği o güzelim ürünleri her yere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

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