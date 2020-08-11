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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 çocuk annesi Meral A. (43), 9'uncu kattaki evinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

9’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 çocuk annesi Meral A. (43), 9’uncu kattaki evinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.
Olay Ergenekon Mahallesi 12141 sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi.
İddiaya göre, Meral A. 9’uncu kattaki evinin balkonuna çıktı. Burada dengesini kaybeden kadın, beton zemine düştü. Komşuları tarafından 112 Acil ekipleri ve polis ekiplerine haberi verildi. Meral A.'nın düştüğü yerde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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