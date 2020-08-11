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(Özel) Mersin iş dünyasından, limanın Lübnan’a açılmasına destek Lübnan’ın Beyrut Limanında meydana gelen büyük patlamanın ardından Türkiye’nin Mersin Uluslararası Limanını (MIP) Lübnan’ın kullanımına açmasına Mersin iş dünyasından da destek geldi MTSO Başkanı Kızıltan: “Mersin’in imkanları sadece Mersin’in hizmetinde değil, tüm hinterlandımızın hizmetinde. Mersin Limanı, Lübnan’ın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede” “Mersin ana konteyner limanının hızla devreye alınması gerekiyor”

İHA

– Lübnan'ın Beyrut Limanında meydana gelen büyük patlamanın ardından yardım için hemen harekete geçen Türkiye'nin, Mersin Uluslararası Limanını (MIP) Lübnan'ın kullanımına açmasıyla gözler Mersin'e çevrildi. Limanın Lübnan'ın hizmetine açılmasına Mersin iş dünyasından da destek gelirken, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, "Mersin'in imkanları sadece Mersin'in hizmetinde değil, tüm hinterlandımızın hizmetinde" dedi.

(Özel) Mersin iş dünyasından, limanın Lübnan’a açılmasına destek Lübnan’ın Beyrut Limanında meydana gelen büyük patlamanın ardından Türkiye’nin Mersin Uluslararası Limanını (MIP) Lübnan’ın kullanımına açmasına Mersin iş dünyasından da destek geldi MTSO Başkanı Kızıltan: “Mersin’in imkanları sadece Mersin’in hizmetinde değil, tüm hinterlandımızın hizmetinde. Mersin Limanı, Lübnan’ın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede” “Mersin ana konteyner limanının hızla devreye alınması gerekiyor”

– Lübnan’ın Beyrut Limanında meydana gelen büyük patlamanın ardından yardım için hemen harekete geçen Türkiye’nin, Mersin Uluslararası Limanını (MIP) Lübnan’ın kullanımına açmasıyla gözler Mersin’e çevrildi. Limanın Lübnan’ın hizmetine açılmasına Mersin iş dünyasından da destek gelirken, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, “Mersin’in imkanları sadece Mersin’in hizmetinde değil, tüm hinterlandımızın hizmetinde” dedi.
Lübnan’ın Beyrut Limanında geçen hafta meydana gelen ve 154 kişinin öldüğü, 6 binden fazla kişinin de yaralandığı patlamanın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Lübnan’ın dünyaya açılan kapısı niteliğindeki limanın patlamayla adeta yok olması, ülkenin ekonomisine de büyük darbe vurdu. Patlamanın ardından ülkenin imdadına koşan ilk ülkelerden biri de Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Lübnan'a yaptığı ziyarette, patlamada büyük zarar gören Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar, Mersin ve İskenderun limanlarının Lübnan’ın kullanımına açıldığını bildirmesiyle gözler bu iki kente çevrildi.

“Mersin’in imkanları sadece Mersin’in hizmetinde değil, tüm hinterlandımızın hizmetinde”
Oktay’ın, Mersin Uluslararası Limanının Lübnan'ın hizmetinde olacağı açıklamasına, Mersin’in tüm kesimlerinden de destek geldi. Özellikle Mersin iş dünyası, verdiği mesajla Lübnan halkının yanında olduğunu bildirdi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, İHA’ya yaptığı açıklamada, Mersin iş dünyasının desteğini dile getirdi. Lübnan’a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Kızıltan, Türkiye’nin, zaten bütün dünyada felaketlere uğramış mazlum ülkelere geçmişten bugüne yardımcı olan, kucak açan bir ülke olduğunu anımsattı. Kızıltan, “Mersin de dışarıdan gelenlere çok kucak açan, yardım yapmayı çok seven, birlikte yaşama kültürü çok yüksek olan bir kenttir. Biz her zaman söyleriz, Mersin’in imkanları sadece Mersin’in hizmetinde değil, tüm hinterlandımızın hizmetinde. Mersin, sadece kendine hizmet eden bir kent değil, etrafındaki kentlere, bütün Türkiye’ye, etrafındaki ülkelere hizmet eden bir kent. Bizim limanımız da bölgenin en büyük, imkanları en yüksek, son derece modern şartlara sahip bir limanımızdır. Türkiye, zarar gören, felaketlere uğrayan mazlum ülkelerin her zaman yanında olduğu gibi Lübnan’ın da yanında olacaktır. Mersin olarak da her türlü yardıma hazırız” diye konuştu.

“Mersin Limanı, Lübnan’ın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede”
Lübnan’da, limanın yok olması nedeniyle ticaretin durma noktasına geldiğine işaret eden Kızıltan, Mersin Limanının da her türlü imkana sahip, Lübnan’ın bütün ticaretini, ithalatını, ilaç, yiyecek, giysi yardımlarını, ihracatını yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Mersin’in aynı zamanda dünyanın en gelişmiş lojistik kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kızıltan, “Kara nakliyesi de Mersin’de çok gelişmiş vaziyette. Lübnan ile Mersin arası yaklaşık 600 küsur kilometre civarında. Kara lojistiği ile de deniz lojistiği takviye edilirse Mersin, Lübnan’ın lojistik sıkıntılarını büyük oranda çözer” ifadelerini kullandı.

“Mersin ana konteyner limanının hızla devreye alınması gerekiyor”
Kızıltan, bu olayla birlikte Mersin’in yıllardır beklediği, ancak bir türlü gerçekleşmeyen ‘ana konteyner limanı’ projesinin öneminin de bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:
“Burada bir de şu ortaya çıkıyor; Mersin Limanının da büyütülmesi gerektiği, ikinci bir limanın mutlaka Mersin’e yapılması gerektiği. Mersin ana koyteyner limanı vardı; bunun son derece hızla devreye alınması gerekiyor. Mersin’in imkanlarını ve bölgeye, hinterlandına olan hizmetlerinin kalitesini, çeşitliliğini artırmak için bu limana da ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır.”

“MIP, dünyanın en büyük konteyner limanları arasında 96’ncı”
Mersin Uluslararası Limanı, PSA International ve Akfen Holding ortaklığıyla kurulan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından işletiliyor. Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahip MIP, aynı zamanda 112 hektar alanıyla ülkenin en büyük yüzölçümüne sahip limanı. Tüm liman hizmetlerini aynı sahada verebilen, Türkiye’nin çok amaçlı en büyük limanı olan MIP, dünyanın en büyük konteyner limanları arasında 96’ncı, Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları sıralamasında ise 27’nci sırada yer alıyor.

“Akdeniz’deki ana konteyner limanlarından biri”
Ankara, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya gibi Türkiye’nin sanayileşmiş kentleri ile Suriye, Irak ve İran gibi sınır komşusu olan ülkelere, demiryolu ve karayoluyla bağlı olan MIP, Orta Doğu ve Karadeniz’le olan aktarma ve hinterlant bağlantılarıyla da Akdeniz bölgesindeki ana konteyner limanlarından biri.
Geniş hinterlandı, modern altyapısı ve ekipmanları, geniş depolama sahaları, yetişmiş insan kaynakları ve Serbest Bölgeye yakınlığıyla MIP, Türkiye’nin ihracat ve ithalat hacminin önemli bir kısmını karşılıyor.
2,6 milyon TEU konteyner ve 10 milyon ton konvansiyonel kargo kapasitesine sahip MIP’ın, 21 rıhtımı bulunuyor.

“Orta Doğu ülkelerinin transit merkezi”
Hinterland bağlantılarıyla da önemli bir liman olan MIP, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ithalatihracat kapısı olmasının yanında Orta Doğu ülkelerinin transit merkezi konumunda. MIP’ın önemli bir başka özelliği de yurt içine ve Orta Doğu ülkelerine kara, hava ve demiryolları ile bağlanmış olması.
Dünya standartlarında hizmet veren bir liman haline gelen MIP, Türkiye’nin önde gelen endüstri şehirleri yanında, İran, Irak, Suriye ve BDT ülkelerine en önemli bağlantı noktası konumunda ve Türkiye’nin yüzde 50’sine yakın bir hinterlanda hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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