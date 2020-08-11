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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta çocuklar, yaz atölyeleri ile sosyalleşecek

İHA

Tarsus Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yaz Atölyeleri" projesi, hayata geçti.

Tarsus'ta çocuklar, yaz atölyeleri ile sosyalleşecek

Tarsus Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yaz Atölyeleri” projesi, hayata geçti.
Proje kapsamında, çocukların bilim ve sanat ile iç içe olmaları sağlanarak, hijyenik koşullarda çevre bilinci edinmeleriyle birlikte neşeli vakit geçirmeleri için 2 hafta boyunca uzman eğitmenlerin gözetiminde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. pandemi sürecinde evlerinde kapalı kalan ve yaz tatili boyunca sıkılan çocukların, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bilgi ve birikimlerine katkı verecek, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak, birbirleriyle dayanışma içinde zaman geçirip neşeli oyunlar ile birlikte çeşitli yarışmalarda kaynaşacakları yaz atölyeleri kursları yoğun katılım ile başladı. 714 yaş grubu çocukları kapsayan kurslara ilginin yoğun olduğu görülürken, Tarsus Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından çocuklara resim, çevre, drama, seramik ve koro kursları veriliyor. Eğitimler bilim, eğitim, sanat ve kültür akademisinde, gençlik merkezi ile kadın yaşam destek ve dayanışma merkezinde ve artı 1 kafede gerçekleştiriliyor. Atölye sonrası çocuklar, hem eğlenerek hem de öğrenerek çocuk oyunları oynamanın mutluluğunu yaşıyor.
Bunun yanı sıra salgın riskine karşı tedbirleri de elden bırakmayan Tarsus Belediyesi görevlileri, çocuklara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda bilgiler aktarıyor.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "En iyi yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Belediye olarak çocuklarımızın özgüven kazanmaları ve eylenerek öğrenmelerine imkan sağlamak adına projeler üretmeye devam edeceğiz, kurslarımıza ilgi gösterip çocuklarının geleceklerine ışık tutacak bu projeye katılan tüm velilere bizlere olan güvenlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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