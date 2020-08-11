MESKİ'den "önümüzdeki aylara ait fatura" iddiaları açıklaması Mayıs, Haziran, Temmuz faturalarının 3 ay ertelendiği hatırlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ'den "önümüzdeki aylara ait fatura" iddiaları açıklaması Mayıs, Haziran, Temmuz faturalarının 3 ay ertelendiği hatırlatıldı

İHA

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "önümüzdeki aylara ait fatura" iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Mayıs ayında yapılan MESKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar ile Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları su faturalarının son ödeme tarihlerinin faizsiz olarak 3 ay süreyle ertelendiği hatırlatıldı.

MESKİ'den "önümüzdeki aylara ait fatura" iddiaları açıklaması Mayıs, Haziran, Temmuz faturalarının 3 ay ertelendiği hatırlatıldı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “önümüzdeki aylara ait fatura” iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Mayıs ayında yapılan MESKİ Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan karar ile Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları su faturalarının son ödeme tarihlerinin faizsiz olarak 3 ay süreyle ertelendiği hatırlatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan MESKİ Genel Müdür Vekili İrfan Korkmaz, "Vatandaşlarımızın korona virüs salgını döneminde ödeme güçlüğü yaşamaması adına, faturalarının ödeme tarihlerini 3 ay süreyle, herhangi bir faiz eklemeksizin erteledik. Ayrıca, bu faturalara gecikme zammı uygulamayacağız. Genel Kurul’da alınan bu kararla vatandaşlarımızın mağdur olmamasını amaçlıyoruz. Örneğin, 26 Haziran’da yazılan bir su faturasının son ödemesi, aldığımız karar doğrultusunda 26 Eylül’e, 18 Temmuz’da yazılan bir su faturasının son ödeme tarihi ise 18 Ekim’e erteleniyor. Bu kapsamda, Mayıs ayı faturasını ödemeyen abonelerimiz, Ağustos ayında Mayıs ve Ağustos aylarına ait faturalarının ödemesini yapacaklar. Su faturalarında son ödeme tarihi ibaresinde görülen Ağustos, Eylül ve Ekim ayları, abonelerimizin geçmiş Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait 3 aylık döneme ait borçlarıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li kadınlar Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti'li kadınlar Dilipak hakkında suç duyurusunda ...
Mersin'de mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Cadde ortasındaki tartışmada tabancayla vuruldu
YEREL HABERLER Cadde ortasındaki tartışmada tabancayla vuruldu
Mersin'de heyelanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de heyelanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Tarsus’ta silahlı yaralama
YEREL HABERLER Tarsus’ta silahlı yaralama
Kentin ortasında mısır hasadı sevinci Mezitli Belediyesinin, Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Kent Tarımı’ projesi, ürünlerini vermeye başladı. Kentin göbeğinde boş bir arsaya ekilen mısırlar yetişti ve ilk hasat bugün yapıldı
YEREL HABERLER Kentin ortasında mısır hasadı sevinci Mezitli ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kadrosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ...
Akdeniz Belediyesi, okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kurdu
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, okul bahçelerine portatif yüzme ...
Başkan Seçer: “Gelecek yaz yaylalarda su sorunu yaşanmayacak” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, özellikle Kurban Bayramında yaylalarda yaşanan su sorununa, Büyükşehir Meclis Toplantısında yanıt verdi. Seçer, gelecek yaz yaylalarda su sorunu yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Gelecek yaz yaylalarda su sorunu ...
Tarsus'ta çocuklar, yaz atölyeleri ile sosyalleşecek
YEREL HABERLER Tarsus'ta çocuklar, yaz atölyeleri ile sosyalleşecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı İlk etapta 3 mahallede taziye evi yapılacağı bildirildi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine ...
Seçer: "Bu yıl öğrenci başına bin 400 TL’lik yardım yapacağız” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kent merkezinin yenilenmesinin belediyeye maliyeti 70-80 milyonu bulabilir"
YEREL HABERLER Seçer: "Bu yıl öğrenci başına bin 400 TL’lik yardım ...
Mersin'de korona virüs denetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimi, Mersin'de de yapılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de korona virüs denetimi İçişleri Bakanı ...
(Özel) Mersin iş dünyasından, limanın Lübnan’a açılmasına destek Lübnan’ın Beyrut Limanında meydana gelen büyük patlamanın ardından Türkiye’nin Mersin Uluslararası Limanını (MIP) Lübnan’ın kullanımına açmasına Mersin iş dünyasından da destek geldi MTSO Başkanı Kızıltan: “Mersin’in imkanları sadece Mersin’in hizmetinde değil, tüm hinterlandımızın hizmetinde. Mersin Limanı, Lübnan’ın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede” “Mersin ana konteyner limanının hızla devreye alınması gerekiyor”
YEREL HABERLER (Özel) Mersin iş dünyasından, limanın Lübnan’a ...
Başkan Seçer: "Sevdiğiniz işi yapın"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Sevdiğiniz işi yapın"
Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı Mersin'de Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde yapılan kazılar sırasında, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen iç duvarın büyük bölümünün ortaya çıkarıldığı bildirildi
YEREL HABERLER Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ...
1 çocuk annesi kadın, 9'uncu kattaki evinin penceresinden düşüp öldü
YEREL HABERLER 1 çocuk annesi kadın, 9'uncu kattaki evinin ...
Mersin'de 975 litre sahte etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 975 litre sahte etil alkol ele geçirildi
Mersin'de 975 litre sahte etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 975 litre sahte etil alkol ele geçirildi
9’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 9’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
(Özel) Ormanın yangın savaşçıları 7/24 tetikte Tamamı yangına 1. derecede hassas olan Mersin’de, Orman Bölge Müdürlüğü; 800 personeli, 19 yangın kulesi, 3 helikopteri, 58 arazözü, termal kameraları ve diğer ekipmanıyla gece-gündüz olası yangınlara anında müdahale için nöbet tutuyor Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman: “Bu yıl bugüne kadar 31 yangında 40 hektar orman alanımız yandı” “Mersin için en riskli aylar ağustos ve eylül” “Yangınla mücadeleyi Yangın Harekat Merkezimizden yönetiyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Ormanın yangın savaşçıları 7/24 tetikte Tamamı ...
Üretici, hırsız korkusu ile keçiboynuzunu 1 ay erken hasat etti Toplaması kolay, fiyatı yüksek keçiboynuzuna hırsız dadandı Keçiboynuzu meyvesinin kilosu 7 lirayı bulunca ürüne hırsızlar dadandı
YEREL HABERLER Üretici, hırsız korkusu ile keçiboynuzunu 1 ay erken ...
Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep
YEREL HABERLER Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep
Düğünde husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Düğünde husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X