AK Parti'li kadınlar Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu

Mersin'de AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Mersin Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, partisinin il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, genel merkez tarafından, partinin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Dilipak hakkında yargıya başvurulduğunu ve hukuki takip için dava açıldığını hatırlattı. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıklarla birlikte sözkonusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Öner, partilerinin kurulduğu günden bugüne her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu belirtti.

Ak kadınların dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluştuğunu vurgulayan Öner, "Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı

hakaret ve çirkin yakıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez .Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız" dedi.

Partinin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Öner, şöyle devam etti; "Dilipak, partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk."

