Mersin'den terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye giden 3 şüpheli Hatay'da yakalandı

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Mersin'den terör örgütü Heyet Tahrir elŞam'a (HTŞ) katılmak üzere Suriye'ye giden 3 şüpheli Hatay'da yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmada,

Suriye'de HTŞ silahlı terör örgütüne katılmak için Mersin’den hareket eden 3 şüpheli, sınırı geçmek üzereyken Hatay'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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