Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonet, evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halit Can P. idaresindeki 33 P 2228 plakalı Ford Ranger markalı kamyonet Rasim Dokur Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı, sürücü araçta sıkıştı. Bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan Peküz ve yanındaki 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetin ön kısmında hasar oluşurken, kazanın yola dökülen yağdan dolayı meydana geldiği iddia edildi

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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