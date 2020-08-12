Karı koca, devrilen traktörün altında kalarak hayatlarını kaybetti

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Mersin’in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yanıkkışla Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle birlikte sabah incir toplamaya giden Mehmet Başlı (70) yönetimindeki 33 PMN 207 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Mehmet Başlı ile yanındaki eşi Müşerref Başlı (69) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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