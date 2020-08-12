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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden, muhtarlar için kadına yönelik şiddetle mücadele rehberi

İHA

Büyükşehir Belediyesinden, muhtarlar için kadına yönelik şiddetle mücadele rehberi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı muhtarları ve onlar aracılığıyla halkı bilinçlendirmek adına “Muhtarlar İçin Şiddetle Mücadele Rehberi” hazırlayarak, 13 ilçedeki tüm mahalle muhtarlarına dağıtmaya başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye destek vermek için “Muhtarlar İçin Şiddetle Mücadele Rehberi” hazırladı. Rehberde, şiddetin tanımı ve türleri, 6284 sayılı Kanunun içeriği, İstanbul Sözleşmesi ve başvurulacak birimlerin iletişim numaraları yer alıyor. İl genelinde muhtarlara dağıtılmaya başlanan rehberde, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının şiddetle mücadele kapsamında oluşturduğu “0 538 682 74 42” numaralı hattı ve “Her vatandaşın suçu bildirme, yardım ve bildirim yükümlülüğü olduğunu unutmayınız” ifadeleri yer alıyor.
Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye büyük önem veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, imzalanan toplu iş sözleşmesine, aile içi şiddet, kadına şiddet suçlarına karışanların işten çıkarılacağına dair maddeyi de koyarak, bu alanda bir farkındalık oluşturmuştu.
Mersin’in mahallelerinden genele yayılacak mücadelede muhtarlar da destek sağlandı. Muhtarlar, “Muhtarlar İçin Şiddetle Mücadele Rehberi” ile kadına yönelik şiddet tanımını mahallesindeki bireylere doğru ve etkili bir şekilde anlatabilecek. Muhtarlar, karşılaşılabilecek olası bir şiddet durumuna karşı rehberde belirtilen numaralar aracılığıyla müdahaleyi hızlandırabilecek.

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz”
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Avukat Nida Gamsız, “Muhtarlarımıza bu broşürleri hazırlayarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz, destek bekliyoruz” diye konuştu.
Gamsız, Başkan Seçer’in kadına yönelik şiddete karşı net bir tavır sergilediğini, bu tavrın kendilerine de güç verdiğini vurgulayarak, “Aslında Vahap başkanımızın zaten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin kuruluşuyla beraber kadına ne kadar değer verdiğini, kadına yönelik şiddetle mücadelede ne kadar net bir tavır içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Bundan sonraki çalışmalarımızda da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında daha da verimli bir yol izleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Kadınlar daha özgür olacak”
Merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi Muhtarı Ayfer Baştan ise kendileri için hazırlanan rehberde yazanları mahalleliyle paylaşacağını söyledi. Baştan, Büyükşehir Belediyesiyle irtibatı sürdürerek kadına yönelik şiddete karşı verilen mücadeleye destek sağlayacaklarını belirterek, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mahallemdeki kadınlarla beraber de bu konular hakkında bir çalışma yapıyoruz. Evlerine tek tek gidiyoruz. Bu rehberlerin elimizde olması çok iyi olmuş. Kadın azalarım var. Bizim burası genelde site. Her sitede mutlaka bir kadın azamız olduğu için onlara veririz, dağıtırlar. Şiddet gören kadınlarımız varsa bize ulaşır. Mesela çoğu evin içinde korktukları için susuyorlar. Biz bunlarla çok karşı karşıya geliyoruz. Ama artık korkmamaları gerekiyor. Başkanımızı takdir ediyorum, güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Kadınlar daha özgür olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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