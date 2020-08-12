Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi



Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'de otobüs şoförü Yavuz Kumpınar, sefer sırasında fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Anamur ilçesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi´nin İskele hattında sefer yapan otobüste kadın yolcu, kendini kötü hissedince şoförün yanına gitti. Bu sırada fenalaşan kadın yolcu, yere düştü. 33 DKE 95 plakalı otobüsü kullanan şoför Yavuz Kumpınar, güzergâhtan çıkarak, Anamur Devlet Hastanesi´ne yöneldi. Bu sırada diğer yolcular da fenalaşan kadın yolcuyla ilgilendi.

Otobüs hastanenin acil servisine varınca, sağlık personeli kadına müdahale etti. Yaşananlar ise belediye otobüsünün kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-08-12 17:34:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.