Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu



Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde Mehmet A. (33), bir süredir yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak Mehmet A.'nın, eşinden boşandığı öğrenildi.

Göktaş Mahallesi'ndeki Tandoğan Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede oturan Mehmet A.'dan uzun süre haber alamayan yakınları, bir arkadaşından eve giderek, kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine eve giden arkadaşı, Mehmet A.'yı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Anamur Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Mehmet A.'nın cesedi, daha sonra otopsi için Mersin Şehir Hastanesi´ne gönderildi. Eşinden boşandığı öğrenilen Mehmet A.'nın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2020-08-12 17:40:07



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