Mersin'de terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi yakalandı

Mersin'de PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün propagandasını yapmak suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüte üyelik, propaganda, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçlarına karıştıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Akdeniz, Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan haklarında arama kaydı bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital malzemeler, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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