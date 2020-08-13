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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar'da üreten belediyecilik modeli

İHA

Toroslar'da üreten belediyecilik modeli

Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaptığı peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bank, masa, kamelya ve çöp kovalarını belediyeye ait atölyelerinde imal ediyor.
Rutin hizmetlerinin yanı sıra ilçenin modern ve estetik bir görünüme kavuşması için 'üreten belediyecilik' anlayışıyla çalışan Toroslar Belediyesi, böylece tasarruf sağlayarak hem ekonomiye katkıda bulunuyor hem de ihtiyaçları anında gideriyor. Üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç ise belediye çalışanları tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Usta ellerde üretilen kent mobilyaları park, meydan, mesire ve yeşil alanlarda kullanılırken, aynı zamanda atölyelerde eskiyen ve yıpranan malzemelerin tamiri de gerçekleştiriliyor.
"İlçemize değer katıyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak ilçeye değer katmaya özen gösterdiklerini söyledi. Yılmaz, "Kent mobilyalarımızı ilçemizde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Satın almak yerine üretim yaparak da tasarruf sağlamış oluyoruz. Personelimizin alın teri ve emeğiyle yapılan bu malzemeleri ilçemizde sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Her şey daha güzel bir Toroslar için" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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