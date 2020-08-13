Evin bahçesinde 13 kök kenevir ele geçirildi

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Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde 13 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarıklar Mahallesi'ndeki bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin bahçesinde 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hakkında işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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