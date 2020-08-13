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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi gençlik kampı, yaşlı vatandaşları ağırladı

İHA

Toplumun tüm kesimlerinin sosyalleşmesi, özellikle pandemi nedeniyle yaşanan psikolojik sorunların asgariye indirilmesi için projeler geliştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi gençlik kampı, yaşlı vatandaşları ağırladı

Toplumun tüm kesimlerinin sosyalleşmesi, özellikle pandemi nedeniyle yaşanan psikolojik sorunların asgariye indirilmesi için projeler geliştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Hizmetleri ve Alzheimer ve Demans Hasta ile Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nden hizmet alan yaş almış vatandaşlar, yalnızlıklarının paylaşılması ve güvenli şekilde sosyalleşmelerinin sağlanması amacıyla Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinliklere katıldı, bungalov evlerde misafir edildi. Eylül 2019’da faaliyete başlayan, kimsesiz olan veya yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Hizmetleri Birimi’ne kayıtlı 230 yaş almış vatandaş, günlük telefonla aranarak, sosyal destek ve danışma hizmeti görüyor. Çalışma ile yaş almış vatandaşlara manevi evlat olan Büyükşehir personeli, pandemi nedeniyle uzun süre evden çıkamamanın oluşturduğu etkileri atlatmaları amacıyla sağlık durumları elverişli olan 25 vatandaşı ve bazılarının yakınlarını Tarsus Gençlik Kampı’nda misafir etti.
Mersin’den alınarak hijyen kurallarına uygun şekilde toplu taşıma aracıyla Tarsus Gençlik Kampı’na götürülen yaşlı bireyler, önce bungalov evlerde kendileri için özel olarak hazırlanan odalara yerleştirildi. Ardından kampı gezen misafirlere yönelik olarak, doktor ve hemşireler tarafından “korona vitüsten korunma ve ev kazalarına” yönelik eğitim, psikolog tarafından “unutkanlık ve demans hastalığı” ile ilgili bilgilendirme eğitimi, “nöropsikolojik test uygulaması” ve zeka oyunları çalışması yapıldı.
İki gün süren etkinlik programı kapsamında ayrıca fizyoterapistler tarafından sabah sporu ve basit fiziksel egzersizler gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan ortamda akşam yemeklerini yiyen misafirler için sanat müziği konseri düzenlenirken, etkinliğin renkli anlarından biri ise grup içinde yer alan Fatma Erman ve Ganime Arslan için sürpriz olarak hazırlanan doğum günü pastasının kesilmesi oldu. Büyükşehir’in Yaşlı Destek Hizmetinden faydalanan diğer vatandaşların da önümüzdeki günlerde yine gruplar halinde ağırlanması hedeflenen çalışmanın ilk etabına katılan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Büyükşehir tarafından her gün aranan ve kampta da misafir edilen 70 yaşındaki Emin Can, “Her gün arayan ve ihtiyaçlarımı soran Büyükşehir Belediyesi personeli, benim ailem oldu. Ben yurtdışında da kaldım ama böyle bir hizmeti ve güzelliği kentimizde yaşamak gerçekten bambaşka bir duygu, çok güzel. Kendimi cennette gibi hissettim. Bu etkinliği düzenleyenlere, bizlerle yakından ilgilenen tüm belediye çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Kampta kalan grup içinde yer alan 80 yaşındaki Hatice Şimşek de Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerini hatırlamasından ve böyle bir etkinlik düzenlemesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, Başkan Vahap Seçer’e teşekkürlerini iletti.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Hizmetleri Birimi personelinden İsmail Güneş ise “Yaş almış vatandaşlarımızı her gün arıyoruz. Durumlarını soruyor ve kendileriyle ilgileniyoruz. Özellikle pandemi döneminde evden çıkamadıkları ve yalnız kaldıkları için bu projeyi hayata geçirdik. Sabah sporu, fizyoterapistler eşliğinde egzersiz çalışması, psikolojik destek, ev kazaları hakkında bilgilendirme çalışmaları ve değişik sosyal etkinliklerle onlara moral olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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