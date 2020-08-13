Başkan Yılmaz: "Önceliğimiz toplum sağlığı"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kontrollü sosyal hayat döneminde de tedbiri elden bırakmıyor.

Mart ayından itibaren Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası Mayıs ayında kontrollü sosyal hayat dönemine geçildi. Sosyal yaşamın tüm alanlarında salgın sürecini en iyi şekilde yöneten ve aldığı önlemleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam eden belediye, çalışmalarında toplum sağlığına öncelik veriyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kontrollü sosyal hayat sürecinde de tüm yaşam alanlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarını uygulamaktan asla vazgeçilmemesini isteyerek, "Koruyucu tedbirlere güçlü ve kararlılıkla uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz" dedi.

Salgın riskine karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Yılmaz, "Risk tamamen ortadan kalkana dek aynı ciddiyetle tedbirleri yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurallara uyulmasının toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, tüm hemşehrilerinden kontrollü hayat sürecinde de rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Tabi ki halen süreç bitmiş değil. Salgınla mücadele konusunda ilçemiz genelinde önemli bir başarı kaydettik. Bunu korumamız lazım. Tüm işletmelerin belirlenen kurallara harfiyen uymaları amacıyla denetimlerimizi de periyodik olarak sürdürüyoruz. Milletimiz, örf ve geleneklerine göre sarılmayı, temasta bulunmayı seven bir yapıya sahip. Ancak bu dönemde de sosyal mesafeye, maske kullanımına ve hijyene çok dikkat etmemiz gerekir. Tedbirlere uyan tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kurallara uyduğumuz sürece bu dönemi de en hızlı ve en az hasarla atlatacağız inşallah" şeklinde konuştu.

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