Rektör Çamsarı’dan üniversite personeline sosyal medyadan çağrı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Covid19 pozitif çıkan üniversite personelinin hemen hepsinin toplu buluşmalardaki temasla virüsü kaptığını belirterek, sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Çamsarı, personeline daha dikkatli olmaları ve sosyal mesafeye uymaları uyarısında bulundu.

MEÜ Rektörü Çamsarı, üniversite personelini sosyal medya hesabından uyardı. Çamsarı, yaptığı çağrıda, korona virüs (Covid19) nedeniyle hastalanan üniversite personelinin çok büyük bir bölümünün doğum günü, kahvaltı gibi toplu etkinliklerdeki temas sonrası rahatsızlandıklarına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından sosyal mesafe uyarısı yapan Çamsarı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli üniversite personelimiz; pandemi dolayısıyla lütfen daha dikkatli olalım. Rahatsızlanan personellerimizin hemen hepsinin doğum günü, kahvaltı vb etkinlikler nedeniyle temas sonrası rahatsızlanması söz konusu. Toplu aktivasyonların yapılmaması ve sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Her biriniz bizim için değerlisiniz.”

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