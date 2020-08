Kalbi duran kişiyi kalp masajıyla hayata döndürdü; 'filmlerde gördüm' dedi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta çırpınan, çevredekiler tarafından sudan çıkan Arif Üssük´ün (65) duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Üssük´e kalp masajı yapan Bedir Can, ''Hayatımda ilk kez kalp masajı yaptım. Bunu da filmlerde görmüştüm" dedi.

Kerimler Mahallesi'nde oturan Arif Üssük, 3 arkadaşıyla birlikte gittiği Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Arif Üssük'ü gören çevredekiler yardıma koştu. Kıyıya çekilen Arif Üssük'ün kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık ekiplerine haber verilirken Bedir Can, Arif Üssük'ü kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Arif Üssük, gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Üssük'ün hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Arif Üssük'ü hayata döndüren Bedir Can, "Hayatımda ilk kez kalp masajı yaptım. Bunu da filmlerde görmüştüm" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-08-13 16:02:48



