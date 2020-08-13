MHP'li Kılavuz:"PKK’ya FETO’ya, İŞİD'e, PYD’e göz açtırmayan bir mücadele var" MHP Mersin milletvekilleri Mut'ta basınla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye'nin Akdeniz'de mavi vatan başkan olmak üzere Irak, Suriye, Lübnan, Libya'da 7 düvele karşı hak ve adalet için mücadele verdiğine dikkat çekerek, "Elhamdülillah çok şükür. PKK’ya FETO’ ya, İŞİD'e, PYD gibi terör örgütlerine göz açtırmayan bir mücadele var. Bu konuda dünyaya da örnek sergiliyoruz" dedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, Belediye Başkanı Volkan Şeker’le birlikte Mersin’in Mut ilçesinde basınla kahvaltıda buluştu.

Mut Belediyesinin organize ettiği kahvaltıya, MHP Mut İlçe Başkanı Alparslan Kır, AK Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak, Mut Ülkü Ocakları Başkanı Kürşat Malgoç, MHP ve AK Parti yöneticileri de katıldı.

Burada bir açıklama yapan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, toplantıya iştirak eden herkese teşekkür etti. katılım sağlayan herkese teşekkür ederken Milletvekili Baki Şimşek de gazeteciler Mersin ve Mut ilçesinin eli ve kulağı olduklarını belirtirken kendilerinin de hizmet için ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ise, “ Biz Mut’umuz ve Mersinimiz için el ele gönül gönüle vererek Cumhur ittifakının paydaşı olan AK Parti Milletvekillerimizle istişare halinde Mut’umuzun ve Mersin’imizin daha iyi bir şekilde kalkınması ve vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması adına samimiyetle üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz“ dedi.

Kılavuz sözlerine şöyle devam etti;

“Malumunuz olduğu üzere bu Korona virüsü illeti hepimizi endişelendirmekte ve maalesef şimdiye kadarda benim bildiğim en son 6 bin insanımız hayatını kaybetti. Birçok tedavi gören insanımızda oldu. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum ailelerine sabır diliyorum. Yine tedavi sürecinde olanlara şifa diliyorum. Türkiye bu dönemi en iyi bir şekilde atlatan bir ülke oldu. Şüphesiz hastalık devam ediyor ama bakıldığında Türkiye’miz 160 ülkeye sağlık malzemesi göndermesiyle Türkiye’nin güçlü bir şekilde varlığını ortaya koyması ve bütün insanlara el uzatması takdire şayan bir durumdur. Türkiye’ye sürekli bir operasyon çekilmek istenmektedir. Bir taraftan siyasi, bir taraftan ekonomik, bir taraftan askeri olmak üzere türlü türlü yönlerle Türkiye’ye diz çökertmek istenmekte. Ama Allah'ın izniyle Türk Milleti çok büyük badireler atlattı, bunları da atlatacaktır. Önemli olan kendi içimizde ülkenin birliği ve dirliğidir. Omuz omuza verildikten sonra atlatılmayacak aşılmayacak hiç bir şey yoktur. Biliyorsunuz bir taraftan mavi vatanla mücadelemiz devam ediyor. Diğer taraftan Irak, Suriye, Lübnan, Libya bu bölgelerde mücadelemizi devam ediyoruz. Özellikle dün yine Amanoslarda 1448 güvenlik güçlerimizle birlikte operasyonlar başlattık. Elhamdülillah çok şükür PKK’ya FETO’ ya, İŞİD'e, PYD’e terör örgütlerine göz açtırmayan bir mücadele var. Dünyaya da örnek sergiliyoruz. Hamdolsun şuana kadar askerlerimiz, polislerimiz destan yazıyor. Biz de her zaman askerlerimiz ve polislerimizin yanındayız" dedi.

Toplantı sonrası milletvekili adayları ve MHP il başkanı beraber basına poz verdiler.

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