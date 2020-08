Seçer: "Toplu taşımada 20 milyon lira tasarruf sağladık" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kent meydanı çalışmalarında esnaf mağdur edilmeyecek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplu taşımayı ticari bir faaliyet olarak görmediklerini belirterek, "Biz şu anda 2019 rakamlarıyla yılda 80 milyon lira toplu taşıma araçlarından zarar ediyoruz. Bazı düzenlemelerle 2018 yılında 100 milyon lira olan yıllık kaybı 80 milyon liraya çektik" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos Ayı Olağan Toplantı Döneminin 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlardan gelen 26, idareden gelen 4 madde görüşüldü. Geçtiğimiz birleşimde ilgili komisyonlara havale edilen 4 yıllık fakülte ya da bölümlere kayıt yapan öğrencilere verilen 1250 TL’lik eğitim yardımının 150 TL artırılarak, 20202021 eğitim ve öğretim dönemi için 1400 TL’ye yükseltilmesi konusu, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Konu ile ilgili komisyon üyelerine teşekkür eden Başkan Seçer, “Geçtiğimiz yıl 7 bin 284 evladımıza toplamda 1250 TL yaptığımız eğitim yardımını, 20202021 eğitim ve öğretim yılında 1400 TL’ye çıkartarak yapmayı uygun gördük ve komisyondan da bu konuda olumlu bir rapor çıktı. Bu yıl da tahmini olarak 8 bin öğrencimizin bu yardımlarımızdan faydalanacağını düşünüyoruz. Toplamda bir yıl içerisinde Büyükşehir Belediyemize olan maliyeti 11 milyon 200 bin TL civarında olacak” diye konuştu.

Seçer, bir önceki birleşimde gündeme gelen ön lisans programını kazan öğrencilere bir defalık eğitim yardımı yapılması konusuna da değinerek, “Bu konu da gündemimizde, unutmuş değiliz. Kayıt işlemlerinin bitmesine müteakip, sayılara ve bütçemize bakacağız. Hangi miktarda, hangi yöntemle o çocuklarımıza da dokunabiliriz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Bunu da sizlere takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tek tip bir yapılaşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum”

Mecliste, Tarsus Sucular mevkinde yapımı devam eden ve yeni ismi Eshabı Kehf Mezarlığı olarak değiştirilen mezarlıkta tek tip mezar yapımının uygulanması konusu da görüşüldü. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Uygulanması planlanan tek tip mezar konusunda bilgi veren Başkan Seçer, “Mezarlıklarda görüntü açısından tek tipliliği, düzeni, intizamı sağlamak adına bu düzenlemeyi yapıyoruz. Kabul ederseniz uygulamayı başlatacağız. Ama önümüzdeki süreçte farklı gelişmeler olursa, yönetmelikte revizyon ihtiyacı duyulursa o dönemde tekrar tartışmaya açabiliriz” şeklinde konuştu.

Limonlu Plajı gelecek yıl halk plajı olarak Denizkızı tarafından işletilecek

Mecliste, Limonlu Plajının işletme hakkına ilişkin protokolün feshedilerek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’den teslim alınması ile ilgili madde de görüşüldü. Teklifi içeren konunun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesi oy birliği ile kabul edildi. Milli Emlak'a yeniden vermeyi planladıkları, ancak sonrasında Denizkızı Turizm A.Ş.’nin işletmesine karar verdikleri Limonlu Plajıyla ilgili de açıklama yapan Seçer, şunları söyledi; "Komisyonda Denizkızı Turizm A.Ş. kullanım hakkından vazgeçip, Büyükşehirin uhdesine verilsin şeklinde bir karar çıkarttık. Biz de zaten Milli Emlak'a tekrar vermek istiyorduk. Çünkü Denizkızı Turizm A.Ş. orada bir plaj işletmeciliği yapamıyor. Bizim portföyümüzde yok. Biz şu anda 9 noktada plaj işletmeciliği yapıyoruz. Biz yönetime geldiğimizde elimizde çok sayıda bu şekilde Milli Emlak’tan kiralanmış, bedeli ödenen ancak herhangi bir tasarrufta bulunulmayan alanlar vardı. Bunu gereksiz gördük. Gereksiz yere kira ödüyoruz ve zaten burada da herhangi bir vatandaşımıza hizmet götüremiyoruz diye sadeleştirmeye gidelim dedik. Özellikle Anamur’dan Tarsus’a kadar Akdeniz’e kıyısı bulunan ilçe belediye başkanlarımız bu alanlardan faydalansın, Milli Emlak’tan talep etsinler, her belediyenin plajı olsun. Kalite artar, rekabet de olur. Elimizde çok sayıda bakacağımız, kontrol altında tutacağımız plaj olmadığı için daha derli, toplu ve kaliteli hizmet sunabiliyoruz. Biz onun için sadeleştirdik. Denizkızı 20 plajı işleteceğine 10 plajı işletsin, kaliteli işletin. Bizim arzumuz bu.”

Limonlu konusunda farklı bir gelişme olduğunu ifade eden Seçer, “Eski belde belediyesi olduğu dönemde kullanılan bir hizmet binasını daha önce Erdemli Belediyesi’ne Büyükşehir olarak tahsis etmişiz. Biz bunu geri aldık. Orada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor ayrıca. Boşalttığınız yeri birileri dolduruyor. Biz devletiz, devletin bir organıyız, belediyeyiz, halkın belediyesiyiz. Dolayısıyla orada üzüntü verici tablolar görmeme adına benim de fikrim değişti. Varsın orayı işletmek zor olsun. ‘Geniş bir alan, kontrolü zor olur’ dediler. Bunun ekonomik boyutunu düşünmüyorum, zarar edebilir. Oraya bir halk plajı yapmayı düşünüyoruz, çevreye uyumlu ufak bir düzenleme yapacağız. Denizkızı şirketi, gelecek yıl halk plajı olarak tekrar işletme kararı aldı. Ben de uygun görüyorum” dedi.

“Ben kentimde yatırımları yaparken birinci derecede çevre duyarlılığını düşünürüm”

Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi’nde, mahallenin D400 Karayolu üzerinden başlayan Dumlupınar Caddesi, balık satış işletmelerinin bulunduğu İsa Öner Bulvarı ve sahil hattını kapsayan bölgede yapılacak proje çalışmaları ile ilgili harcamalar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokol yapılması yetkisinin Başkan Seçer’e verilmesi ile ilgili madde mecliste görüşülen önemli maddeler arasındaydı. Oy birliği ile kabul edilen madde sonrası konuşan Seçer, kendisine teşekkür eden meclis üyesi Zafer Şahin Özturan’ın, Karaduvar’ın geri kaldığı ve ihmal edildiği yönündeki tespitlerine katıldığını ifade etti. Seçer, “Güzel bir beldemiz ama yılların ihmali diyelim. Daha güzel bir halde olabilirdi. Daha şık bir kasaba olurdu. Daha fazla ekonomik getirisi olan işletmeler olurdu. Ama bugüne kadar olmadı, bundan sonrasına bakmak lazım ama bir şeyler de yapmak lazım. Orada birçok kamu, özel sektöre ait çok sayıda sanayi tesisi var. Bir taraftan turizm, balıkçı kasabası, bir taraftan tarım kasabası ama bir taraftan da çevreye duyarlı olanlar her zaman tepki göstermekte haklı. Bunun da altını çizerek söylüyorum. Birçok çevre riski içeren sanayi tesisleri, petro kimya tesisleri gibi diğer birçok kimyasal tesislerle donanmış bir alan. Mevcut yapıyı daha fazla kötüye götürmeden, benim buradaki temel fikrim ve amacım belediye başkanı olarak, örneğin orada polipropilen tesisi yapılıyor bu önemlidir. Altını çizerek söylüyorum; yatırıma karşı olmam mümkün değil. Dünya görüşü olarak, iş adamı kimliğimden dolayı, hayata bakış açımdan dolayı mümkün değil. Ancak ben kentimde yatırımları yaparken birinci derecede çevre duyarlılığını düşünürüm” ifadelerine yer verdi.

“Kent meydanı çalışmalarında esnafımızı mağdur etmeyeceğiz”

Meclis toplantısında, Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi ve Camişerif Mahallesi’ndeki 1. Etap Proje Alanının belirlenmesi, diğer etapların daha sonra belirlenmesi ve tüm işlemlerin 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun ve uygulama yönetmeliğinde yer alan hükümler gereğince yapılmasına ilişkin madde de görüşülerek kabul edildi. Başkan Seçer, yenileme çalışmaları sürecinde esnafın durumunun ne olacağı ile ilgili değerlendirmede bulunurken, “Biz orada Kırmızı Lacivert İş Hanı, Özel İdare İş Hanı gibi o binaların teknik olarak uygun olmadığına dair elimizde raporlar var. Değerlendirilmesiyle zaten yıkacağız. Yine orada Zafer Çarşısı var, orada önemli bir sorun yaşanıyor. Oranın da bu düzenleme alanına katılması lazım” diye konuştu.

Esnafla ilgili alternatif bir çalışma yaptıklarını kaydeden Seçer, Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde olan bazı bölgelerde yer tespitleri yapıldığını, geçici olarak oraya geçilebileceğini söyledi. Seçer, şöyle devam etti; "Biz orayı kent meydanı olarak düzenlemek istiyoruz. Makul sayıda ticari bir alan olarak yapmayacağız. Kentin meydanı olsun ama ticari alanlar da olsun. O bölgeyi ziyaret edenler, o bölgeden alışveriş etsin. Farklı alanlarda iş yerlerini biz yine oradaki hak sahiplerine verelim. Dediğim gibi o çarşı esnafını da mağdur etmeyecek bir çalışma yapıyoruz. Diğer taraftan yine bu 1. etap kapsamında olan Kasaplar Çarşısı var, Taş Han var, Büyük Hamam var, o bölgedeki birçok tarihi yapıları kapsıyor. Biz bunları zaten kamulaştıracağız. Satın alacağız. Daha önce de açıkladım. Yaklaşık 70 milyonun üzerinde bir bedele ihtiyacımız olacak. Bunu belki bölüşeceğiz, başka belediyelerimiz yapmak isteyecek. Kurumlarımız yapmak isteyecek. Sivil toplum örgütleri var. Restorasyon çalışmalarında Deniz Ticaret Odamız, Borsamız gibi bazı meslek odaları, sivil toplum örgütlerinin de elini taşın altına koyacağı bazı yapılarımız olacak. Yani orada yapacağımız çalışmalarla şu anda ekmeğini oradan kazanan esnaflarımızın mağdur edileceğini düşünmeyin, bilakis oranın yapısı iyileştikçe onların durumu daha da iyi olacak. Yıkılan yerlerde ortadan kalkan çarşılarda da dediğim gibi geçici olarak başka yerlere alıp daha sonra oraya yapacağımız yapılaşmalara hak sahibi olarak, öncelikli olarak onlara tahsis edebiliriz. Çalışmayı zaten yeni başlatıyoruz. Alanımız şu anda 1. etapta belirlendi. Kısa süre içerisinde biz de acele ediyoruz. Yani uzun süredir konuşulan, her gelen yönetimin konuştuğu bir durum ama şu ana kadar bir netice almamış. Umut ediyorum bu dönemde hep beraber güzel neticeler alabiliriz.”

“Her gün yaklaşık 500 bin kişi toplu taşımadan yararlanıyor”

Başkan Seçer, vatandaşların öncelikli gördüğü sorunların başında toplu taşıma hizmetinin geldiğini vurguladı. Kentte toplam 6 bin 25 ticari plakalı araç olduğunu söyleyen Seçer, kentteki ticari plakalı araçlar ve toplu taşıma araçlarına dair birtakım veriler paylaşarak, “Mersin’de yaptığımız çalışmalarda, vatandaşın en öncelikli gördüğü sorunların başında öncelikle 4 merkez ilçe ve Tarsus’ta birinci derecede toplu taşıma geliyor. Trafik ve toplu taşıma birbirine bağlantılı. Bizim toplamda 81 halk otobüsümüz var. Bin 172 minibüs, 2 bin 453 servis aracımız, bin 584 taksi plakası, 735 C plaka olmak üzere toplam 6 bin 25 ticari plakalı araç. 6 bin civarında da dönüşümlü çalışanlar, sürekli çalışanlar olmak üzere toplamda 6 bin şoför toplu taşımadan ekmek yiyor. Her gün de yaklaşık 500 bin vatandaş toplu taşıma hizmetlerinden yararlanıyor. Yani bir yerden bir yere giderken taksi ya da minibüs ya da halk otobüsü, belediye otobüsü bu tarz toplu taşıma araçlarından faydalanıyor. Önemli bir kısmı da özel araçlarıyla seyahat ediyor” ifadelerini kullandı.

Toplu taşımada 20 milyon lira tasarruf sağlandı

Göreve başladığı günden bu yana belediyeye ait toplu taşıma araçlarında öğrencilere 1 TL şeklinde uygulanan fiyat tarifesinin 2024 yılına kadar sürdürüleceğini hatırlatan Başkan Seçer, toplu taşımada aldıkları tedbirler kapsamında 20 milyon lira tasarruf sağladıklarını belirtti. Toplu taşımayı ticari bir faaliyet olarak görmediklerini kaydeden Seçer, “Biz şu anda 2019 rakamlarıyla yılda 80 milyon lira toplu taşıma araçlarından zarar ediyoruz. Bazı düzenlemelerle 2018 yılında 100 milyon lira olan yıllık kaybı 80 milyon liraya çektik. Herhangi bir fahiş fiyat artırımı ya da güzergahlarda otobüs çekmesiyle bu 20 milyon liralık tasarrufu yapmadık. Biz bazı konularda aldığımız önlemlerle maliyetlerimizi düşürdük. Önemli bir konu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.