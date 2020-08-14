Fuhşa zorladıkları kadınların kazandığı paraları ajandaya yazmışlar (2)

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8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-08-14 20:07:33



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