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Mersin Alata Araştırma Enstitüsü'nde yangın

DHA

Mersin Alata Araştırma Enstitüsü'nde yangın


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Alata Araştırma Enstitüsü'nde yangın çıktı. Yangın, bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
İlçedeki tarım ve hayvancılık alanında çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları yürüten Alata Araştırma Enstitüsü Hayvancılık Bölümü'ne ait eski plastik eşyaların bulunduğu geri dönüşüm deposunda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekipleri ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerle yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında eski plastik eşyalar tamamen küle döndü. Yangın bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2020-08-14 21:09:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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