Mersin´de enstitü bahçesinde 3 ayrı noktada yangın çıktı Yangınlar itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekiplerince söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sınırları içinde aynı anda 3 ayrı noktada çıkan yangına itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Her üç yangında ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, enstitünün yerleşkesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 çalılık alanda ve bir de eski malzemelerin bulunduğu depo olmak üzere 3 farklı noktada aynı anda yangın çıktı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle her 3 yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.