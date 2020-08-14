Op. Dr. Erdoğan: “Genital estetikte lazer uygulamalarıyla doğum öncesine dönüş mümkün”

Kadınların sağlıklı ve genç görünümü, genital bölgeleri için de istemelerinin artık normal bir süreç olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Erdoğan, “Lazer uygulamaları ile vajinoplasti ortalama 510 dakika sürer. Yan etkileri minimal olduğu için tedavi sonrası istirahat gerektirmez, hasta normal yaşantısına devam edebilir” dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Erdoğan, gebelik, normal doğum, kilo alıp verme, sigara, kronik öksürük, hormonal dengesizlikler, menopoz ve yaş alımı ile beraber kadınların cinsel organlarında vajinal kaslarda gevşeklik ve vajinal kanalda genişleme, şekil bozuklukları, idrar kaçırma gibi pek çok istenmeyen sonuçla karşılaşılabildiğini belirtti.

Genital estetikte lazer tedavileri hakkında bilgi veren Op. Dr. Erdoğan, “Özelikle yaşlanma ve normal doğum travmasının sonucunda ortaya çıkan vajinal gevşeme ve sarkmalar, ilişki esnasında sürtünme hissinin azalması sonucunda cinsel doyumda azalmaya ve eşler arasında soğukluk oluşmasına neden olabilmektedir. Kadınların kendine verdiği önemin ve sosyoekonomik düzeyin artışı ile doğru orantılı olarak genital estetik uygulamaları; özellikle lazer teknolojisinin de günlük pratiğimize girmesiyle hız kazanmıştır” diye konuştu.



“Tedavi süreci ortalama 510 dakika sürüyor”

Lazer uygulamaları ile karbondioksit ve radyo frekansı beraber kullanılarak anestezisiz, ameliyatsız, dikişsiz, günübirlik bir işlem sonrasında normal hayata dönüldüğünü söyleyen Erdoğan, “Lazer uygulamaları ile vajinal kaslar eski kuvvet ve sıklığına kavuşur. Vajinanın iç ve dış çapı azalır. Gevşeklik, kuruluk, kaşıntı, sürtünme ve ilişki esnasında ağrı şikayetleri düzelir. Lazer uygulamaları ile vajinoplastinin ortalama uygulama süresi 510 dakika olup yan etkileri minimal olduğu için tedavi sonrası istirahat gerektirmez, hasta normal yaşantısına devam edebilir. Bu lazer uygulaması ile doğum yapmadan önceki vajinal sıkılığa geri dönüldüğü için cinsel aktivite ve çiftin cinsel doyuma ulaşması tekrar mümkün hale gelmektedir” ifadelerini kullandı.



“Cerrahi sonrası genital bölgede kan akımı azalıyor”

Kadınlarda hem menopoz hem de kanser veya çeşitli nedenlerle yapılan cerrahi girişimler sonrasında östrojenin azalması nedeniyle genital bölgelerde kan akımının azaldığını ve buna bağlı vajinal atrofi ve kuruluk olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Menopoz sonrası kadınların büyük bir kısmında görülen atrofinin derecesi ile doğru orantılı olarak kaşıntı, kuruluk, kayganlıkta azalma, anormal akıntı, hatta ilişki sırasında ağrı, enfeksiyonlara eğilim hissedilebilir. Yine mesane bölgesinde kaslarda gevşeme ve atrofi sonucu gülme, hapşırma, öksürme, egzersiz gibi aktivitelerle ortaya çıkan istemsiz idrar kaçırma şikayetleri başlar. Fraksiyonel karbondioksit lazerle başarı ile bu hastalıkları tedavi edebilmekteyiz.”



“Lazer uygulamaları sonrası normal hayata devam edilebilinir”

Genital estetikte lazer uygulamalarında fraksiyonel karbondioksit lazerin vajinal mukoza dokusuna etki ederek kolajen üretimini ve kan akışını hızlandırdığını ifade eden Op. Dr. Erdoğan, işlemin detaylarını şöyle anlattı:

“Karbondioksit lazer uygulaması ile cilt altı kolajen liflerinde hızlı bir yenilenme ve iyileşme izlenir. Bu nedenle fraksiyonel karbondioksit lazer vajina gençleştirmede altın standart olarak kabul edilir. Fraksiyonel karbondioksit lazer sonrası hemen normal hayata geçilip mümkün olan en kısa sürede yürüyüşlere başlanır. Sadece cinsel ilişkiye başlamak için 1 haftalık bir bekleme süreci mevcuttur. Lazer uygulama sıklığı 45 gün aralıklarla 3 seans olup, gereklilik halinde yılda bir kez tekrarlanabilir. Lazer uygulamaları ile öksürme ve hapşırma ile idrar kaçırma, normal doğum sonrası veya yaşla ortaya çıkan gevşeklik hissi, vajinadan ses çıkması, ilişki esnasında his azalması, menopoz sonrası kuruluk tedavisi, kronik dirençli vajina enfeksiyonları, vulva beyazlatma, doğum sonrası çatlak tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır.”

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