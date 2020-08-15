Suriyeli 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp fidye isteyen ikili, 3 saatte yakalandı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de oto alım-satım işi yapan Suriyeli uyruklu A.A.'nın 4 yaşındaki çocuğunu kaçırarak, 250 bin TL fidye isteyen Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

İddiaya göre, oto alım-satım işi yapan Suriye uyruklu A.A.'nın 4 yaşındaki oğlu H.A., Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, 9 yaşındaki ablasıyla oynarken 2 kişi tarafından kaçırıldı. Ardından baba A.A.'yı gizli numaradan arayan 2 şüpheli, 250 bin TL fidye istedi. A.A. da hemen polise başvurdu.

3 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Geniş çaplı araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kamerası görüntülerinden çocuğun kaçırıldığı otomobilin plakasını tespit etti. Kaçırılma olayından 3 saat sonra Akdam Mahallesi'nde otomobilin yolunu kesen ekipler, H.A.'yı kurtarıp, Suriye uyruklu şüpheliler L.S. ve M.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Çocuk ailesine teslim edildi.

'BİZ YAPMADIK'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Biz yapmadık. Başkası yaptı. Biz fidye istemedik" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-08-15 10:18:42



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