Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

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Mersin’in Mut ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Mut Silifke karayolu Kemenli Mahallesi'nde yaşandı. M.K idaresindeki 33 TC 70 plakalı otomobil, Silifke istikametinden Mut istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunduğu tespit edilen M.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü M.K. ile İ.G. ve Y.U yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesine sevk edilen M.K., İ.G. ve Y.U. tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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