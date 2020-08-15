Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan 1 kişiyi, gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada Atakent Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın kendisine ait arabasında uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen arabayı yakalayarak, arama yapan ekipler, 1 av tüfeği, 24 gram esrar ile 19 adet uyuşturucu madde özelliği bulunan hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, kan ve idrar örneğiyle ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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