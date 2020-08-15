Kahvehanede kumar oynayanlar suç üstü yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri, bir kahvehanede kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede işletme sahibi tarafından para karşılığı kumar oynatıldığını belirledi. Bunun üzerine kahvehaneye baskın yapan ekipler, kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakaladı. Kumar oynayanlara 8 bin 575 lira idari para cezası kesilirken, işletme sahibi hakkında ise kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari işlem uygulandı.

Ayrıca 7 şahsa sosyal mesafeye uymadıkları için kişi başı 900 lira olmak üzere 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

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