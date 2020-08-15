Kumar oynarken yakalandılar: 14 bin 875 lira ceza

BOZYAZI(Mersin), (DHA)MERSİN´in Bozyazı ilçesinde, kahvehanede kumar oynarken yakalanan 6 kişi ile kahvehane sahibine toplam 14 bin 875 lira ceza kesildi.
Bozyazı ilçesi Dereköy Mahallesi´ndeki bir kahvehaneye, para karşılığı kumar oynatıldığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, baskın yaptı. Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, Kabahatler Kanunu'ndan toplam 8 bin 575 lira yaptırım cezası uygulandı. Adı açıklanmayan kahvehane sahibi ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kahvehane sahibi ile kumar oynayan 6 kişiye ayrıca maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için ayrıca toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Bozyazı MERSİN, (DHA)
2020-08-15 11:51:17
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