Djital Liderler Mersin'de Projesi sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından pandemi sürecinde hayata geçirilen “Dijital Liderler Mersin’de Projesi'nin Ağustos ayı konuğu, iş ve sosyal güvenlik uzmanı Serdar Aday oldu.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve birçok önemli ismi bir araya getiren projenin Ağustos ayı konuğu, Serdar Aday oldu. Kariyer Merkezi’nin kurduğu İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu işbirliği ile yapılan proje kapsamında iş dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Çevrimiçi görüşmede, özellikle pandemi sürecinin iş ve sosyal güvenlik alanına getirdiği gelişmeler değerlendirildi. Açılış konuşmasını yapan Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Gökgün, Kariyer Merkezi’nin çalışmalarını oda olarak yakından takip ettiklerini, merkezin Mersin için büyük kazanç olduğunu söyledi. İş ve sosyal güvenlik alanında yapılan çalışmaların önlem niteliğinde olduğunu, mevzuatın da yeni dünya düzenine göre evrilmesi gerektiğini ifade eden Gökgün, bu düzenin değişime açıklık, teknoloji odaklılık, yetenek yönetimi, danışmanlıkçözüm ortaklığı gibi temeller üzerine kurulacağını kaydetti.

Pandemi sürecinde yapılan yeni düzenlemelerden bahseden Serdar Aday ise kısa çalışma ödeneğinin hayata geçirildiğini söyledi. Aday, “1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerle ilgili olarak işyerindeki kısa çalışmanın sona erdirilmesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere bu işçilerin sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Aynı şekilde ücretsiz izne gönderdiği veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadığı için, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırdığı işçilerini haftalık normal çalışma süresine döndüren işveren yine aynı teşvikten yararlandırılacak" diye konuştu.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada da 5 ay sürecek projenin kurumlar arası işbirliğine dayanan projelere güzel bir örnek olduğunu ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Mersin’e kazandırdığı kariyer merkezi, iş hayatının bütün taraflarına hizmet vermek için kurgulandı. Pandemi süreci iş dünyasını olumsuz bir şekilde etkilese de kariyer merkezi olarak değişimin öncüsü olmak istiyoruz ve ilimizde bulunan firmaların da bu değişime ayak uydurması için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.