Suriyeli 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp fidye isteyen ikili, 3 saatte yakalandı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'de oto alım-satım işi yapan Suriyeli uyruklu A.A.'nın 4 yaşındaki çocuğunu kaçırarak, 250 bin TL fidye isteyen Suriye uyruklu L.S. ile M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-08-15 14:35:07
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