Tarsus'ta trafik kazası: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde orta refüjdeki ağca çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Velat G. (24) yönetimindeki 33 N 9834 plakalı otomobil, D400 Karayolu Devlet Hastanesi kavşağında, sürücünün, önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.