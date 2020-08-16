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Yörük kızının okuma azmi Mersin'in Gülnar ilçesi kırsalında zor şartlarda yaşayan ve aynı zorlukta eğitim-öğretim hayatını sürdüren lise son sınıf öğrencisi Burçin Nar, her türlü imkansızlığa rağmen okuma hayalinden vazgeçmiyor

İHA

Yörük kızının okuma azmi Mersin'in Gülnar ilçesi kırsalında zor şartlarda yaşayan ve aynı zorlukta eğitim-öğretim hayatını sürdüren lise son sınıf öğrencisi Burçin Nar, her türlü imkansızlığa rağmen okuma hayalinden vazgeçmiyor

Mersin'in Gülnar ilçesi kırsalında zor şartlarda yaşayan ve aynı zorlukta eğitimöğretim hayatını sürdüren lise son sınıf öğrencisi Burçin Nar, her türlü imkansızlığa rağmen okuma hayalinden vazgeçmiyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin şehir merkezine 145, Gülnar ilçe merkezine ise 40 kilometre uzaklıktaki İshaklar Mahallesi’nde yaşayan Nar ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Burçin Nar, birçok olanaksızlığa rağmen okuma hayalinden vazgeçmedi. İlkokul üçüncü sınıftayken yeni doğan kardeşine bakmak için okulun yaz kurslarına gidemeyen genç kız, kış aylarında ise karla kaplı yollardan dolayı 4 kilometre mesafedeki okuluna çoğu zaman ulaşamadı. Bunca zorluğa rağmen ilk ve ortaokul öğrenimini tamamlayan Burçin Nar, Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi’ni kazanarak, liseyi yatılı okumaya başladı.

Mesleği ne olursa olsun görevini en iyi şekilde yapmak istiyor
Burçin, bu yıl lise son sınıfa geçti ve yaz aylarında Gülnar’da üniversite sınavı hazırlıklarına başladı. Küçükken öğretmen olmak istediğini ancak şu an net bir meslek hayali kurmadığını belirten genç kız, "Ne iş olursa olsun, en iyi şekilde yapmak istiyorum" dedi.

Kurban Bayramı’nda Burçin’in yolu Büyükşehir Belediyesi ile kesişti
Kurban Bayramı’nda kapı kapı dolaşarak çocuklara şeker dağıtan Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle yolu kesişen Burçin Nar, görevli personele üniversiteye hazırlık kaynak kitap talebini ulaştırdı. Konuyla ilgilenen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kitap talebini yerine getirdiği genç kıza, bünyesindeki kurs merkezlerinde eğitim olanağı da sağladı. Burçin Nar artık yazları Gülnar’da, kışları ise Anamur’da Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde üniversiteye hazırlanacak.

“Evde kendi emeklerimle çalışıyordum”
Burçin Nar birçok zorluğa ve imkansızlığa rağmen okumaktan asla vazgeçmediğini vurgulayarak, “Ben üçüncü sınıftayken küçük kardeşim oldu. Şu an 8 yaşında. Yazları ona bakıyordum, o yüzden yaz aylarında pek çalışamıyordum. Hafta sonu okulun kurslarına gidemiyordum. Kışın kar yağınca yollar kapandığı ve evim okula 4 kilometre kadar uzakta olduğu için okula gidemiyordum. Evde kendi emeklerimle çalışıyordum. İnternet imkanım da yoktu. Ortaokulu da bu şekilde okudum. Liseyi kazandım. Şu an yurtta kalıyorum, orada ders çalışıyorum. İmkanlarım biraz daha arttı” diye konuştu.

“Yaşıtlarım karşılarına ne çıkarsa çıksın hiçbir zaman vazgeçmesinler”
Yaz aylarını Gülnar’da ailesinin yanında geçiren Burçin, üniversiteye babaannesinin evinde hazırlandığını söyledi. Yaşıtlarına da bazı tavsiyelerde bulunan Burçin Nar, “Burası babamın evi. Evde 5 kardeş olduğumuz için pek çalışamıyorum. Bu yüzden babaannemin evine gidiyorum. Orası daha sakin oluyor. Yaşıtlarım hayatları boyunca karşılarına ne çıkarsa çıksın hiçbir zaman vazgeçmesinler. Hiçbir zaman kendilerine olan güvenlerini yitirmesinler ve her daim savaşsınlar” ifadelerini kullandı.

“Tek istekleri eğitim”
Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Gülnar Şube Müdürü Feyyaz Aslanpençe, Burçin Nar’ın kitap talebi üzerine kendisine ulaştıklarını belirterek, “İstediği tüm eksikleri sadece bir kerelik değil, şu andan sınava kadar hatta belki sınavdan sonraki 4 yıl ve sonrasına kadar da karşılayacağız. Kadın olması bizim için daha önemli. Tek istekleri eğitim. Eğitim ne kadar iyi olursa başarı da o kadar iyi olur. Kaybedecek zamanımız yok. Bu durumdaki öğrencilerimize özellikle de kadınlara ne kadar erken ulaşırsak hiçbir genci kaybetmemiş oluruz. Burçin’in eğitimini yazın burada sürdüreceğiz, okul açıldığı zaman da Anamur’daki kurs merkezimize kaydettireceğiz. Burada nasıl bir destek sağlayacaksak, sene sonuna kadar orada da bu desteği fazlasıyla sağlayacaklar” dedi.

“İlim, bilim, okumak. İstediğimiz bu, başka bir şey değil”
Baba Baki Nar ise çocuklarının okumasına elden geldiğince destekte bulunduğunu söyledi. Kızı Burçin’in başarısının kardeşlerine de örnek olduğunu vurgulayan Baki Nar, “Fen lisesini kazanması büyük bir başarı. İleride daha güzel işler başarmasını isteriz. Biz çalışıp yapamadık, durumumuz ortada. Allah nasip ederse onlar çalışırlar, daha iyi nesiller yetişir. Kardeşleri ve arkadaşları onlara bakıp çalışacak ve ülkemize hayırlı birer evlat olacaklar. Cehalet bitsin. Bizim istediğimiz bu. Okumasını desteklemeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz. İlim, bilim, okumak. İstediğimiz bu, başka bir şey değil” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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