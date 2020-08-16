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Başkan Gültak'tan 'ağaç kesimi' açıklaması Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Söz konusu alanda hiçbir faaliyetimiz yok, o bölge Yenişehir sınırları içerisinde"

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ağaç kesiminin yaşandığı Müftü Deresi kenarında hiçbir faaliyetlerinin olmadığını belirterek, söz konusu alanın Akdeniz Belediyesi sınırları için değil, Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde olduğu söyledi.

Başkan Gültak'tan 'ağaç kesimi' açıklaması Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Söz konusu alanda hiçbir faaliyetimiz yok, o bölge Yenişehir sınırları içerisinde"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ağaç kesiminin yaşandığı Müftü Deresi kenarında hiçbir faaliyetlerinin olmadığını belirterek, söz konusu alanın Akdeniz Belediyesi sınırları için değil, Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde olduğu söyledi.
Millet Bahçesi yapım çalışmaları esnasında Müftü Deresi ve çevresinde kesilen ağaçlara yönelik özellikle sosyal medyada ve bazı yayın organlarında kendilerine yönelik yapılan eleştirilere yanıt veren Gültak, söz konusu alanın Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yer aldığına dikkat çekti.
"Adımı karıştırıyorlar"
Katıldığı bir televizyon programında, kendisiyle ilgili yapılan karalama kampanyasına anlam veremediğini ifade eden Gültak, “Adımı karıştırıyorlar. Akdeniz Belediyesi’nin söz konusu alanda hiçbir faaliyeti yok. Bilgi kirliliği oluşturan ve algı operasyonu yapmak isteyenler, öncelikle Akdeniz Belediyesi'nin sınırlarını bir iyi öğrensinler. Mersin’de yaşamalarına rağmen, Akdeniz Belediyesi'nin sınırlarını bilmiyorlar. Tamamen kesilen ağaçlar Yenişehir sınırları içerisinde. Peki ben Akdeniz Belediyesi olarak nasıl Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde bir iş yapıyorum. Bu mantıklı mı sizce?” dedi.
"50 metre ötede binlerce ağaç dikildi"
Akdeniz Belediyesi olarak Mersin’e Millet Bahçesini kazandırdıklarını söyleyen Başkan Gültak, “Bu kişilerden ricam, kesilen ağaçlardan 50 metre öteye giderlerse binlerce ağacın dikildiğini gözleri ile görecekler. Yani orada belki zorluklardan ve sıkıntıdan dolayı 6 ağaç kesilmiş olabilir ama bununla ilgili karalama propagandası yapan kişiler, 50 metre ötede binlerce ağaç ve 140 dönüm açık alan, milli park gibi bir alan kazandırdığımızı ve çok önemli bir yeşil yapıyı Mersinlilere armağan ettiğimizi göreceklerdir” diye konuştu.
"Orada ıslah çalışması yapılıyor"
Ağaç kesiminin yapıldığı alanda Devlet Su İşleri’nin Efrenk ve Müftü Deresi ile ilgili bir çalışma yaptığına da dikkat çeken Gültak, “Şuan orada bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma ise sahilden Müftü Camiine kadar yürüyecek bir çalışma. Burası Efrenk Deresi. Devlet Su İşleri burayı ıslah edecek. Derenin bulunduğu alanda sağlı sollu büyük kayalardan ve içlerinin betonlandığı bir ıslah çalışmasından söz ediyoruz. Burada zaman zaman çok büyük bir sel taşkınlıkları oluyor. 1968 yılını hatırlayanlar bilir, Müftü Deresinde çok büyük bir sel mağduriyeti yaşanmıştı. O günden bu yana Efrenk Deresi ve Müftü Deresi yaşanan sellerden dolayı taşar. Dolayısıyla şuan burada yapılan çalışmaların boşa gitmemesi için büyük kayalardan oluşan ve içinde beton ve diğer malzemelerden oluşan güzel bir süliet oluşturulacak” ifadelerini kullandı.
"Kesilen ağaçlar çalışmanın içinde yer alıyor"
Kesilen ağaçların yapılan ıslah çalışmasının tam içinde yer aldığını da söyleyen Başkan Gültak, “Şimdi burada yaşanan ağaç kesimi ile ilgili benim aldığım bilgiye göre, bu bölgedeki kesilen okaliptüs ağaçları ıslah çalışmalarının sınırında değil, çalışmanın yapıldığı alanda yer alıyor. Yapacağınız o kayalık ve betonarme çalışmalarının içinde kalıyor. Okaliptüs ağaçları da çok büyük ve geniş bir alana yayılan köklere sahip. Bu kökler büyüme esnasında orada yapılan yapıya zarar verir. Yarın bir gün bir sel olduğunda ve suyun fazla aktığında oradan gelecek sular komple yapılan işlere zarar verecek ve yapılan onca masraf boşa gidecek ve o süliet çirkinleşmiş olacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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