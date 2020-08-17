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Mersin'de 162 bin 648 metre yıl çizgisi çekildi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının, sorumluluk alanındaki bölgelerde sinyalizasyon, trafik levhası ve yatay düşey işaretleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mersin'de 162 bin 648 metre yıl çizgisi çekildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının, sorumluluk alanındaki bölgelerde sinyalizasyon, trafik levhası ve yatay düşey işaretleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 245 sinyalize kavşakta bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. 70 kavşakta ise Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi aktif olarak çalışıyor ve kavşakların sinyal süreleri trafik yoğunluğuna göre düzenleniyor. Trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde iki ve Tarsus’ta iki kavşağa olmak üzere toplam 4 adet sinyalizasyon sistemi tesis edildi.
Teknik ekipler tarafından yoğun trafik kazalarının yaşandığı ve kesişen trafik sayısının arttığı kavşaklarda, yeni sinyalizasyon sistemi oluşturulmaya devam edilecek.
7 bin 474 adet trafik işaret levhası montajı gerçekleştirildi
Trafikte oluşabilecek kazaları ve tüm olumsuzlukları azaltmak ve en iyi şekilde hizmet sunmak için 1 Nisan 2019’dan bu yana 7 bin 474 trafik işaret levhası montajı yapıldı.
Ulaşım ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından ise Mersin genelinde yatay ve düşey işaretleme çalışmaları kapsamında, 1 Nisan 2019’dan bu yana 162 bin 648 metrekare yol çizgisi yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve yaya ve sürücülere rehberlik etmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda, 13 ilçenin tamamında yeni yapılan asfalt yolların yol çizgilerini çizerken, zarar gören çizgileri ise yenilemeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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