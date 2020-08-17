Silifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü



Mehmet OKUR/SİLİFKE/(Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesi Çadırlı Mahallesi´nde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Yangın, Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 40 orman işçisi ile 5 arazöz karadan, 1 helikopter ise havadan müdahale etti. Kızılçam ormanında etkili olan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2020-08-17 14:33:31



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