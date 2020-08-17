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Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

DHA

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Akdeniz ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Akdeniz İlçesi Yeni Kulak Mahallesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Barutcu yönetimindeki 33 NP 140 plakalı kamyonet ile Mustafa Melemenci'nin kullandığı 33 NB 654 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, Mustafa Melemenci ile yanında bulunan Adem Apaydın otomobilde sıkıştı.
İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARTTI
Çevredekilerin yardıma koştuğu kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Melemenci ile Apaydın'ı bulundukları yerden çıkartamayan ekipler, itfaiyeden yardım istedi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Melemenci ile Apaydın´ı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayı hafif yaralarla atlatan kamyonet sürücüsü Doğan Barutcu ile Melemenci ve Apaydın, hastaneye kaldırıldı. Ekipler, cadde üzerinde önlem alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Okan ÇALIŞKAN
2020-08-17 17:13:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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