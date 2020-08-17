Tarsus’ta 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

İlk kazada, İ.C. idaresindeki 33 TT 534 plakalı otomobil Tarsus Adliyesi civarında park halindeki 34 EZ 9395 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü İ.C. ve otomobildeki bir kadın yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kazada ise, D.B. idaresindeki 33 NP 140 plakalı pikap ile M.B. yönetimindeki 42 NB 654 plakalı otomobil Kulak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada sürücüler D.B., M.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. ağır yaralandılar.

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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