Mersin'de sahilde nikah salonu açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de sahilde nikah salonu açılıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park içerisinde nikah salonu açıyor. Son dokunuşları yapılan salon iç ve dış mekanda toplam 500 misafiri ağırlayabilecek.

Mersin'de sahilde nikah salonu açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park içerisinde nikah salonu açıyor. Son dokunuşları yapılan salon iç ve dış mekanda toplam 500 misafiri ağırlayabilecek.
Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park içerisine kazandırdığı bakkal, limon kafe, bizden kafe ve kır kahvesi gibi mekanlarla kentin sahil şeridini canlandırdı. İlerleyen süreçte açılması planlanan mekanlardan birisi nikah salonu olarak belirlendi. İlkbaharda hazırlıklarına başlanan ve yaz sonunda son dokunuşları yapılan nikah salonu iç mekanda 300, dış mekanda ise 200 misafiri aynı anda ağırlayabilecek. Mekanın kapalı alanı düğün, nişan, toplantı veya balo gibi organizasyonlara ev sahipliği yaparken, açık alanda ise kır düğünü düzenlenebilecek. Lokasyonu, kalitesi ve uygun fiyatıyla Mersinlilere önemli faydalar sağlayacak olan nikah salonu, Kültür Park içerisindeki Galatasaray Meydanı’nın yanında yer alıyor. Büyükşehir’in mimarları, boş bir şekilde duran binanın kullanıma elverişsiz yapısında iyileştirmeler yaptı. Binanın yola bakan kısmında sunumların yapılacağı büyük bir mutfak, gelindamat hazırlık odası, yönetim odası ve tuvaletler yer aldı. Denize bakan kısmında ise şeffaflığa özen gösterildi. Böylece camla kaplı kısımda deniz manzaralı bir organizasyon gerçekleştirilebilecek. Ayrıca iç mekanda tavanda ve duvarlarda ses yalıtımlarına özen gösterildi. Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli iç mimar Yeşim Kıyak, “Projeye göre mevcut çelik taşıyıcıların üzerindeki kaplama sökülerek, suya ve ısıya dayanıklı bir kaplama ile yeni duvarlar elde edildi. Böylece mevcut yapının çelik prefabrik yapısına hiç dokunulmamış oldu” dedi.
Binanın tasarım aşamasında içdış etkenleri göz önünde tutarak en ince ayrıntıya kadar düşündüklerini söyleyen Kıyak, "Biz binanın formuna ilk baktığımızda nasıl bir bina görmek isteğimize karar verdik. Beyaz rengi kullanmamızın sebebi hem denizin önüne geçmemek hem de saflığın, masumiyetin sembolü olması. Ana caddeden binaya yaklaşırken, kütleyi geline benzetmek istedik ve yöremize özgü eski balkon tuğlası dediğimiz hava geçiren delikli tuğlalar kullandık. Bembeyaz gelinlik ve beyaz dantelleri tuğlalar ile işledik cepheye. Bu delikli tuğlaların diğer görevi de hemen arkasında yer alan mutfak, gelindamat odaları gibi mahalleri, gelen misafirlerin gözlerinden saklamak oldu. Yine iç mekan da açık tonlar kullanarak daha saf bir mekan oluşturmak istedik. Doğal malzemeler kullandık, yöresel seçkilerde bulunduk. Ve bu binada en güzel imzaları atacak kişilerin mekanı istedikleri gibi süslemeleri için sade kaldık. Kişilerin zevklerinin önüne çıkmamak esas prensibimiz oldu. Bununla birlikte ergonomik, akustik ve fonksiyonları doğru çözülmüş bir bina yaptık" dedi.
Belediyenin sahilde nikah salonu ile hizmet vermesinin çok güzel olduğunu ifade eden Kıyak, “Binayı yaparken dış cephede şeffaf camlar kullandık ve dolu alanları azaltarak şeffaf alanlara yöneldik. Aslında bir nevi denizle mekan arasındaki engelleri kaldırmak istedik. Denizi içeriye taşıdık. Nikah kıyılırken deniz de görülebilecek ve bence bu bir avantaj. Denize çok yakın bir bina olduğu için açık bir kır alanı da yapmak istedik. Yine fotoğraf çektirmek için köşeler hazırlayarak hem manzarayı kullanmış olacağız hem de nikah kıyılırken güzel kareler çıkmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de orman yangını
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor'un hedef büyüttü
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, ...
Mersin'de kenevir yetiştirilen tarlanın sahibi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de kenevir yetiştirilen tarlanın sahibi ...
Çukurova Basketbol yeni sezon çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol yeni sezon çalışmalarına başladı
Alata ve Kargıcak’ta kanalizasyon sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Alata ve Kargıcak’ta kanalizasyon sorunu çözülüyor
Reaktör Tasarım Mühendisi Turgut: “Akkuyu’da kullanılan VVER-1200’de deneyim ve son teknoloji buluştu” Can Turgut: “Akkuyu NGS tecrübesi ile Türk mühendisler bilim ve teknolojide ülkemizi daha ileriye taşıyacak”
YEREL HABERLER Reaktör Tasarım Mühendisi Turgut: “Akkuyu’da ...
Sokak kedilerine su ve mama desteği Erdemli Belediyesi'ne bağlı Limon Çiçeği ekibi sokak kedilerine su ve mama desteğinde bulundu
YEREL HABERLER Sokak kedilerine su ve mama desteği Erdemli ...
Mısır yerine esrar dikmiş Mersin'in Silifke ilçesinde mısır tarlasında 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır yerine esrar dikmiş Mersin'in Silifke ilçesinde ...
Büyükşehir Belediyesinden Çamlıyayla’da yol çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Çamlıyayla’da yol çalışması
Hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor Mersin’de, kendisine bozdurmak için getirilen 100 TL’lik banknotun hatalı basım olduğunu fark eden Yusuf Karakuş, parayı satışa çıkardı Karakuş, ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırının eksik olduğu parası için koleksiyonerlerle görüşebileceğini söyledi
YEREL HABERLER Hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif ...
Tarsus’ta 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ...
Yeşilboğaz: “Deprem değil, ihmal öldürür”
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: “Deprem değil, ihmal öldürür”
Başkan Yılmaz: "Her an hazırlıklı olmalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Her an hazırlıklı olmalıyız"
Bakımı süren 'Kanuni', Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bakımı süren 'Kanuni', Akdeniz'e açılmaya ...
Silifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü
YEREL HABERLER Silifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım ...
Pandemi döneminde Toroslar Belediyesinin okçuluk kursuna ilgi arttı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Toroslar Belediyesinin okçuluk ...
Mersin'de orman tarım arazisi ve makilik alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de orman tarım arazisi ve makilik alanda ...
İnan: "Marmara'da 7'den büyük bir depremin olma olasılığı güçlü" Prof. Dr. Selim İnan: "İstanbul ve Marmara Denizi çevresinde yer alan yerleşim yerlerinin ivedilikle depremle ilgili önlemleri çok geç olmadan alması gerekmektedir"
YEREL HABERLER İnan: "Marmara'da 7'den büyük bir depremin olma ...
Zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmini tehdit ediyor
YEREL HABERLER Zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmini ...
(Özel) 55 yıldır zamana meydan okuyor Mersin’de 11 yaşında çırak olarak başladığı saat tamirciliği mesleğini, 47 yılı aynı dükkanda olmak üzere tam 55 yıldır sürdürüyor Yaşamının büyük bölümünü saat tamirine adayan Kutlu, askerlik ve korona virüs salgını nedeniyle verdiği zorunlu molanın dışında hiç ara vermeden insanların zamanı durmasın diye çalışıyor
YEREL HABERLER (Özel) 55 yıldır zamana meydan okuyor Mersin’de 11 ...
Mersin'de 'Kır çiçekleri' projesiyle kadın sporcular yetiştirilecek
YEREL HABERLER Mersin'de 'Kır çiçekleri' projesiyle kadın sporcular ...
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor Üçüncü sondaj gemisi ‘Kanuni’nin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı Limanda Kanuni'yi gören tatilciler, Türkiye'nin Akdeniz'de haklarına sahip çıkması ve gaz aramasından gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdiler
YEREL HABERLER Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de Akdeniz'e açılmaya ...
Mersin'de 162 bin 648 metre yıl çizgisi çekildi
YEREL HABERLER Mersin'de 162 bin 648 metre yıl çizgisi çekildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X