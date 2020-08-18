Tarhan, Müftü Deresinde incelemelerde bulundu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yapımı devam eden Millet Bahçesinin yanındaki Müftü Deresinde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları nedeniyle kesilen ağaçlarla ilgili tartışmalar üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Tarhan, kesmek yerine, yerinde ıslah ya da taşıma gibi bir yöntemin uygulanması gerektiğini söyledi.

Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesi meclis üyeleri ve çevreci vatandaşlarla birlikte ağaç kesiminin yapıldığı Müftü Deresinde inceleme yaptı. Tarhan, incelemesinin ardından burada açıklama yapan Tarhan, vatandaşlardan ve çevrecilerden tepkilerin yükselmesiyle birlikte ağaç kesiminin durduğunu vurgulayarak, “Üç gündür gösterilen tepki şimdilik bu ağaçların kesilmesini durdurdu. O yüzden bu mücadelenin küçümsenmemesini istiyoruz, çünkü bu konu, AK Parti, MHP, CHP konusu değil, zengin yoksul Mersin'de yaşayan bütün herkesi ilgilendiriyor” dedi.



“Halkın desteğiyle başarılı olduk”

Mersin'de çevre konusunda çok sayıda olumsuzluk yaşandığına dikkat çeken Tarhan, bunlara karşı verdikleri mücadelelerden örnekler verdi. Vatandaşlarla birlikte verilen mücadelede büyük oranda başarılı olduklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Gerek kurumsal gerekse şahısların neden olduğu çevre katliamları ile karşı karşıyayız. Mezitli olarak biz geçmişten beri birçok olayla halkımızla beraber muhtarlarımızla, belediye meclis üyelerimizle birlikte mücadele ettik. Başarılı olduğumuz noktalar da oldu kuşkusuz. Tece’de denize sıfır, TOKİ alanında otel yapılmasına karşı çıktık; engelledik. İki farklı sahada orman kesimi oldu. Bunların birinin ağaçlandırılması sağlandı; diğer alanda ise birkaç gün önce Orman Bölge Müdürlüğünün de desteğiyle limon ağaçları ve damlama sulama sistemleri söküldü. 100. Yıl Gümüşkum Plajı için hazırlanan imar planına karşı durduk. Başarılı olduğumuz tüm mücadelelerin temelinde halkın, muhtarlarının, sivil toplum kuruluşlarının, meclis üyelerimizin, herkesin destek olması ve birlikte hareket etmesi bulunuyor” diye konuştu.



“Daha katılımcı, daha açık bir yönetim ve çalışma biçimini gerçekleştiremedik”

Özellikle çevresel etkileri olan projelerde paylaşımcı ve katılımcı planlamanın bu tür tartışmaları engelleyeceğini düşündüğünü belirten Tarhan, “Çevre konusunda olumsuzluklara neden olmamak için planlamanın her şeyi gözetilerek, önceden yapılması gerekir. Burada düzenleme yapılırken nasıl birlikte yapılır? Önemli bir konu ortaya atılırken, uzmanların görüş ortaya koymaları gerekir. Paylaşımcı, katılımcı açık bir tavır ortaya konmalı. Ben buraya geldim ve vatandaşlarla kurum yetkilileri ile görüştüm. Özellikle bir bilgi kirliliğinden söz edebiliriz. Orman Bakanlığından, Devlet Su İşleri Başkanlığından bahsediliyor. Bir işe başlarken bu tarafların bir araya gelmesi gerekiyordu. Taraflar bir araya gelerek bir plan hazırlamış olsaydı, bu bilgi kirliliği olmayacaktı. Herkes sorumluluğunu alacaktı. Demek ki, kent yönetiminde böylesine bir boşluk var. Daha katılımcı, daha açık bir yönetim ve çalışma biçimini gerçekleştiremedik” ifadelerini kullandı.

Bölgede bulunan ağaçları kesmek yerine farklı bir yöntem kullanılarak korunması ya da taşınması gibi alternatif projeler üretilebileceğinin altını çizen Başkan Tarhan, şunları söyledi:

“Burada dışarıdan bakan vatandaş 20 kadar okaliptüs ağacının kesildiğini görüyor. Sonuçta bunlar anıtsal değeri olan ağaçlar değil. Ama bizim açımızdan bu ağaçların kesilmeden yerinde korunması veya taşınması gibi bir yöntem uygulanmalıydı. Çevredeki yapılara zarar vermemesi adına cepler yapılarak ağaç kesilmeden orada korunabilir. Ben de ziraat mühendisi olarak çok derinlemesine bir çalışma yapılmadığını görüyorum. Bazı ağaçlar kesilmeden bir ıslah çalışması yapılabilirdi ya da kesilmek zorunda kalınırsa ağaçların tekniğine uygun şekilde sökülerek ihtiyaç olan başka bir yere taşınması gerekirdi. Bunlardan hiçbirisi yapılmayınca doğal olarak vatandaşlar tepki gösteriyor.”

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