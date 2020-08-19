Mersin'de vatandaşlar Covid-19'a karşı bilgilendiriliyor

Mersin'de polis ekipleri sahil bandındaki vatandaşları Covid19'a karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki sahil bandında bulunan kafeler ve kıraathanelerdeki vatandaşlara, korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirme yaptı, tedbirlerin anlatıldı broşür dağıttı.

Salgınla mücadeledeki en temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, vatandaşları bu tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

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