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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TsKBM A.Ş., Akkuyu NGS güç üniteleri için pompa ekipmanı üretecek

İHA

Rosatom makina mühendisliği şirketler grubuna bağlı, Atomenergomash'ın yapısal birimlerinden biri olan Tsentralnoe Konstruktorskoe Byuro Mashinostroeniya A.Ş., inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dört güç ünitesi için pompa ekipmanı tedarikini öngören sözleşmeleri imzaladı. TsKBM tarafından imzalanan sözleşmeler kapsamında, Akkuyu NGS için 16 diyagonal ve 16 dikey santrifüj pompası tasarlanacak ve üretilecek.

TsKBM A.Ş., Akkuyu NGS güç üniteleri için pompa ekipmanı üretecek

Rosatom makina mühendisliği şirketler grubuna bağlı, Atomenergomash’ın yapısal birimlerinden biri olan Tsentralnoe Konstruktorskoe Byuro Mashinostroeniya A.Ş., inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin dört güç ünitesi için pompa ekipmanı tedarikini öngören sözleşmeleri imzaladı. TsKBM tarafından imzalanan sözleşmeler kapsamında, Akkuyu NGS için 16 diyagonal ve 16 dikey santrifüj pompası tasarlanacak ve üretilecek.
Santrifüjlü diyagonal pompa üniteleri, türbin kondansatörlerine soğutma suyu temin edilmesi için tasarlanıyor. Dikey santrifüj pompaları, güç ünitesinin tüm çalışma modlarında deniz suyunu iletme görevini üstleniyor. Pompalar, nükleer güç santrali güvenliğinden sorumlu sistemlerin kesintisiz şekilde çalışmalarını, soğutma suyunun zamanında temin edilmesini ve ısının tahliye edilmesini sağlıyor. Bu kapsamda, her bir nükleer güç santralinin güç ünitesi için dört diyagonal ve dört dikey pompa temin edilecek.
Aynı zamanda Akkuyu NGS’nin ana boru ekipmanı tedarikçisi olan TsKBM, Ocak 2018’de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) denetiminden başarıyla geçip, üretici sertifikasını aldı. TsKBM, Akkuyu NGS 1 No’lu güç ünitesi için ana sirkülasyon pompaları olan GTsNA1753’leri, türbin binası için ise ana ve yardımcı besleme pompalarını tedarik edecek.
1945 yılında kurulan Tsentralnoe Konstruktorskoe Byuro Mashinostroeniya A.Ş., Rosatom Devlet Kuruluşu’nun önde gelen iştiraklerinden biri. Çok prestijli bir tasarım ekibine, kendi araştırma, deney ve üretim tesislerine sahip olan TsKBM, basınçlı su reaktörlerinde (VVER) kullanılan ana sirkülasyon pompalarının (GTsN) tek Rus geliştiricisi ve üreticisi olma özelliğini taşıyor. Bununla birlikte şirket, nükleer santraller için sızdırmaz pompalar, konsol pompa, besleme, acil durum pompaları ile radyoaktif maddelerle çalışmaya yönelik çeşitli uzaktan kontrol edilebilir ekipmanın tasarımını ve üretimini de yapıyor.
TsKBM A.Ş.’nin gelişim stratejisi, Rus ve uluslararası nükleer enerji pazarlarında satış hacminin artırılmasını, Rosatom Devlet Kuruluşu’nun stratejik hedeflerine uygun olarak yenilikçi ekipmanların geliştirilmesini ve yan sektörlerde kendi teknolojilerini kullanarak ürünlerin çeşitlendirilmesini öngörüyor. TsKBM günümüzde, termik enerji, gaz ve petrokimya (LNG teknolojileri), gemi inşaatı (sığ çekişli ve 10510 'lider' projesinin buzkıran gemileri) alanında ve atık işleme tesislerinin ekipmanlarına yönelik teknik çözümler sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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