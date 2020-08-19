Toroslar’da ‘Aile Katılımlı Etkinlik’ ilgi görüyor

Toroslar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde hayata geçirilen ‘Aile Katılımlı Etkinlik’ ilgi görüyor. Haftanın her günü iki ebeveyn ve çocuklarının katıldığı etkinlikte, anneler çocuklarıyla birlikte ebru yapıyor, oyunlar oynuyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde oyun oynama sırası ebeveynlerde. Pandemi sonrası başlayan normalleşme döneminde çocuklar, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen aile katılımlı etkinlikte, ebeveynleriyle birlikte kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor.

Eğlenerek öğrenme metotları ile okul öncesi eğitime yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiren merkez, çocukların psikomotor, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici eğitim çalışmalarını içeren sanat, tasarım, fen ve doğa konulu etkinlikler düzenliyor.

Haftanın her günü iki ebeveyn ve çocuklarının katıldığı etkinlik, merkezin oyun odasında kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Merkezde görevli okul öncesi öğretmen eşliğinde çocuklarıyla birlikte ebru sanatını öğrenen ve oyunlara katılan anneler, böyle bir uygulamayı hayata geçirdiği için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ettiler.



“Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuz”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, çocuk gelişiminde önemli rolü olan okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin kapsamını daha da genişlettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız, korona virüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuz. Onların mutluluğu, bizlerin mutluluğudur. Bu süreçte ailelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerini amaçladık. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz aile katılımlı etkinliklerle de çocuklarımızın bilim, sanat ve kültürel faaliyetler gerçekleştirerek sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeyi ve ebeveynleriyle güçlü bir bağ kurmalarını istiyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımız, bu etkinliğimizden son derece memnunlar" diye konuştu.

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