Tarsus Şehir Tiyatrosu, Ezop ile perdelerini açıyor

Tarsus Şehir Tiyatrosu, yarın 'Ezop' adlı oyunla prömiyerini gerçekleştiriyor.

Tarsus Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Şehir Tiyatrosu, uzun bir çalışmanın ardından perdelerini açıyor. Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun ilk oyunu olacak 'Ezop' Perşembe ve Cuma günü sahnelenecek. Köleliğin, egoizmin, mülkiyet hırsının ve servet avcılığının köleleştirdiği insanların elde edebilecek ne varsa sahip olma güdüsünün temellerinin atıldığı tarihe uzanan Ezop oyunu, tüm dünyevi hırslarından arınmış, özgürlüğünü kazanma uğruna mücadele veren Ezop adlı karakterin çarpıcı hikayesini anlatıyor.

Doğanın ve insan doğasının en etkili yöntemlerinden birisinin tiyatro olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bugün, 10 bin yıllık tarihiyle övündüğümüz şehrimizin, tarih sahnesinde birçok efsanesiyle rol aldığını görmek ve göstermek, tiyatro sahnelerinden taşan bir temaşa arzusuyla Tarsus'tan ülkemize, ülkemizden tüm dünyaya ulaştırmak, sorumluluklarımızın en başında geliyor. 2019 yılı içerisinde kurduğumuz Tiyatro Hizmetleri Müdürlüğümüz ve kentimizde perdelerini hiçbir zaman kapatmamasını temenni ettiğimiz Tarsus Şehir Tiyatrosu, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm bireylerimizin ifade etme özgürlüğünü en saf ve temiz haliyle sanat ve edebiyat yoluyla, şiirin, resmin, müziğin ve sahnenin o vazgeçilmez büyüsüyle tatmalarına yardım edecek ve bu uğurda perdelerini her zaman ve her koşulda açık tutmaya gayret gösterecektir" dedi.

Öte yandan, Tarsus Belediyesi bilim, eğitim, sanat ve kültür akademisi içerisinde ilk sahnesini de açan Şehir Tiyatrosu, ikinci sahnesini de çok yakında hizmete açacak.

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