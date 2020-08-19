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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Osmaniye Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Yılmaz, el birliğiyle Toroslar için çalıştıklarını söyledi. Programda muhtarların istek ve taleplerini de dinleyen Yılmaz, önceliklerinin her zaman hemşehrilerine kaliteli hizmet sunmak olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Toroslarımızda gerçekleştirdiğimiz hizmet maratonumuzda en büyük motivasyon kaynağımız halkımızın memnuniyetidir. Hemşehrilerimizin Toroslar'da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Muhtarlarımız da bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız. Toroslarımızın daha yaşanılabilir ve daha modern bir ilçe olabilmesi için muhtarlarımızla birlikte kentimize hizmet ediyoruz. İlçemizde ortaya koyduğumuz başarı hepimizin başarısıdır" şeklinde konuştu.
Yılmaz, programda ilçede yapılması planlanan projeler ve hizmetler hakkında da bilgiler verdi.
Mahalle muhtarları da pandemi döneminde verdikleri destek ve alınan başarılı önlemler dolayısıyla Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ederek, "İlçemiz, pandemi sürecini en iyi şekilde yöneten bölgelerden bir tanesi. Bu konuda hassasiyetle çalışan ve hemşehrilerinin her an yanında olan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a ve değerli ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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