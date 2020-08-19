Tarsus'ta 2 kaza: 3 yaralı

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, dün gece saatlerinde meydana gelen 2 kazada 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Kaya yönetimindeki 33 AEE 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Kaya ile otomobildeki kimliği tespit edilemeyen kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEM yolu Pozantı-Tarsus yönünde meydana gelen ikinci kazada ise, Burhanettin Söğüt (56) yönetimindeki 06 CAD 96 kamyon,sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Söğüt kamyonun kabininde sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkarttı. Ağır yaralanan Burhanettin Söğüt, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-08-19 16:15:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.