Tarsus'ta aynı kavşakta bir günde 2 kaza Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı kavşakta iki araç aynı gün kaza yaparak takla attı. Kazalarda 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki ilk kaza dün gece meydana gelirken, ikinci kaza ise bugün akşamüstü yaşandı. Haşim K. yönetimindeki 35 HB 7109 plakalı araç, Yeniömerli Mahallesi Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, diğer şeritten gelen aracın çarpmasıyla kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak dururken, araç içinde bulunan ve yaralanan 2 kişi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan diğer bir kazada ise kavşakta dönüş yapan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü hafif yaralandı.

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